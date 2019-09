Your Phone di Microsoft si aggiorna | adesso si può vedere lo stato della batteria | ma c’è

Your Phone : in arrivo le chiamate e l’indicatore di batteria : Sono in arrivo due funzionalità interessanti e utili nell’app Your Phone (o “Il tuo telefono” in italiano): il supporto per le chiamate e l’indicatore della batteria. chiamate da PC Nell’ultima versione di Your Phone rilasciata agli Insider, Microsoft ha implementato il supporto per le chiamate. La nuova feature funziona collegando uno smartPhone Android al PC tramite Bluetooth e consente sia di ricevere che ...

Microsoft Your Phone espande il supporto a più smartphone e aggiunge i dispositivi Dual SIM : Microsoft sta espandendo il supporto dell'app Your Phone a molti altri dispositivi in particolare i modelli Samsung di fascia media, inoltre membri di Windows Insider ora possono utilizzare l'app Microsoft Your Phone per inviare e ricevere messaggi sul PC Windows 10 da entrambe le SIM dello smartPhone. L'articolo Microsoft Your Phone espande il supporto a più smartPhone e aggiunge i dispositivi Dual SIM proviene da TuttoAndroid.

Your Phone si aggiorna : supporto per i telefoni Dual SIM [Insider] : Per gli utenti Insider, l’app Your Phone (o “Il tuo telefono” in italiano”) si è aggiornata introducendo il supporto alla messaggistica per i telefoni Dual SIM. Novità in questa versione Se possiedi un telefono con più schede SIN ora puoi inviare e ricevere messaggi da entrambe dal tuo PC. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Your Phone è numerata 1.19071.673.0 ed è disponibile al download ...