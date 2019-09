XF13 – X Factor 13 – Prima puntata del 12 09 2019 – Le novità della nona edizione in

Fonte : unduetre

(Di giovedì 12 settembre 2019) Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la tredicesimadi X, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È lasulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timonetrasmissione Alessandro Cattelan, presente dal 2011. X … L'articolo– X13 –del 12/09/– Lein onda su Sky Uno HD.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.