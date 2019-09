X Factor 2019 | prima puntata di audizioni su Sky Uno | anticipazioni e diretta live

X Factor – Skechers sponsor ufficiale dell’edizione 2019 : le calzature del brand italiano indossate dai concorrenti : Le collezioni Skechers sponsor di X Factor 2019. Le calzature lifestyle e sportive di Skechers saranno indossate dai concorrenti del talent Skechers USA Italia S.r.l., filiale di Skechers USA Inc, terza azienda più importante al mondo specializzata in calzature sportive e lifestyle, annuncia la sponsorizzazione ufficiale di X Factor 2019, il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky e giunto quest’anno alla sua tredicesima ...

#XF13 – X Factor 13 – Prima puntata del 12/09/2019 – Le novità della nona edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro Cattelan, presente ...

X Factor 2019 in chiaro? Ecco dove e quando rivedere le puntate della 13esima edizione dove vedere X Factor 2019 in chiaro? Questa domanda attanaglia le menti degli appassionati del talent show e che non sono abbonati a Sky. X Factor infatti continuerà ad andare in onda sulla pay tv, anche quest'anno, e chissà fino

X Factor 2019 - giuria - novità - calendario : X Factor 2019 o X Factor 13 (voi come preferite?) scalda i motori. Lo spettacolo canoro inizia giovedì 12 settembre su Sky Uno all2019;insegna di un clima apparentemente più disteso rispetto all2019;anno scorso. In parte viene dal rinnovo quasi totale della giuria, che quest2019;anno conta 3 nuovi ingressi – Malika Ayane, Samuel Romano e Sfera Ebbasta – che siedono accanto alla “veterana” Mara ...

X Factor 2019 : al via il prossimo 12 settembre su Sky Uno : La tredicesima edizione del talent show di Sky riparte giovedì 12 settembre. Scopriamo tutte le novità di quest'anno...

X Factor 2019 - Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : ‘Non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione’ : “Quello che è successo è stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo” a parlare è Sfera Ebbasta il trapper e giudice di X Factor 2019 che alla presentazione della nuova edizione del talent è tornato a parlare della tragedia dell’8 dicembre 2018 quando, prima di un suo dj set, sono morte 6 persone in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. “Ritornare a ...

X Factor 2019 entra nel vivo: la conferenza stampa svela le prime novità X Factor 2019 è pronto a debuttare su Sky, e se vi state domandando ancora quando inizia la 13esima edizione allora sappiate che manca pochissimo. X Factor 2019 inizia giovedì 12 settembre, ovviamente si partirà dalle Audizioni, per far largo poi ai