Vuelta a España 2019 | Lopez torna favorito per il podio | Quintana fatica troppo in salita

VIDEO Vuelta a Espana 2019 - Highlights e sintesi diciottesima tappa : vince Higuita - Roglic in controllo. Perdono Quintana e Pogacar : La 18esima tappa della Vuelta a Espana 2019 si presentava come una frazione che poteva ribaltare il tavolo, invece oggi c’è stata tanta calma nel gruppo. Nei 177,5 km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra riesce a conquistare la prima vittoria in carriera il colombiano Sergio Higuita che compie una bella impresa andando in fuga sin dal mattino ed involandosi in solitaria fin sul traguardo. Primoz Roglic gestisce ancora ogni momento ...

Vuelta a España 2019 - la prima di Sergio Higuita : “Il sostegno dei colombiani mi ha accompagnato per tutta la tappa” : La prima vittoria non si scorda mai, soprattutto se arriva direttamente in una grande corsa a tappe. Sergio Higuita ha pedalato da solo negli ultimi 50 chilometri della diciottesima tappa della Vuelta a España 2019. Ha percorso e fatto suo l’ultimo GPM di giornata, e poi si è giocato la vittoria in discesa. Ed ecco che è arrivato così il primo sigillo in carriera in quel di Becerril de La Sierra per il giovane colombiano della EF Education ...

Classifica Vuelta a España 2019 - diciottesima tappa : Roglic resta in maglia rossa - Valverde secondo - Quintana e Pogacar perdono posizioni : Primoz Roglic mantiene saldamente la maglia rossa dopo la diciottesima tappa della Vuelta a España 2019. Nel penultimo tappone di montagna di questa edizione, lo sloveno della Jumbo-Visma ha gestito al meglio la situazione, rafforzando così la leadership in Classifica generale e facendo un altro passo verso il successo finale. Cambiano invece le altre posizioni di vertice, con il campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) che torna in ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la diciottesima tappa : generale - verde - a pois e miglior giovane : Nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2019 il successo è andato a Sergio Higuita, ma dietro si sono decisamente mosse le acque. L’azione del colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), infatti, ha prodotto notevoli variazioni nella conformazione della classifica generale subito dietro a Primoz Roglic, sempre più lanciato verso il successo. L’attacco del colombiano ha permesso a quest’ultimo di riprendersi la testa della ...

Vuelta a España 2019 - risultato diciottesima tappa : Sergio Higuita si impone in fuga. Lopez ci prova - ma Roglic è inattaccabile : Doveva essere una frazione sconvolgente, invece oggi c’è stata tanta, forse troppa, calma nella diciottesima tappa della Vuelta a España 2019. La giornata durissima di ieri si è fatta sentire nelle gambe, le salite non troppo dure di oggi anche hanno sicuramente inciso. Nei 177,5 km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra riesce a conquistare la prima vittoria in carriera Sergio Higuita che compie un’impresa andando in fuga sin dal ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Ávila-Toledo : altimetria - programma - orari e tv : domani, venerdì 13 settembre, è in programma la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2019 da Ávila a Toledo, di 165,2 chilometri. Partenza in salita per questa frazione, che dopo soli 1000 metri presenta il GPM di terza categoria dell’Alto de la Paramera: 12 chilometri al 2,5%; l’unica ascesa di giornata. Per il resto questa è una tappa dove le formazioni dei velocisti avranno l’onere di controllare la corsa per non farsi ...

Vuelta Espana - Philippe Gilbert : ‘Avevo il 54 x 11 e giravo continuamente’ : La tappa che ieri ha portato i corridori della Vuelta Espana a Guadalajara resterà negli archivi come una delle più veloci di sempre nella storia del ciclismo, con una pazzesca media di 50,6 km orari. La corsa è stata segnata da un forte vento che ha spezzato il gruppo già nelle fasi iniziali con pesanti ripercussioni anche sulla classifica generale. Nairo Quintana ha recuperato più di cinque minuti sulla maglia rossa di Primoz Roglic, risalendo ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Becerril de la Sierra in DIRETTA : il tappone decisivo - 4 GPM durissimi per ribaltare la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della diciottesima tappa – I possibili scenari tattici della diciottesima tappa – Il programma della diciottesima tappa – La cronaca della diciassettesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2019. Siamo arrivati al momento decisivo di ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (12 settembre). Oggi l’attacco a Roglic? : Diciottesima tappa per la Vuelta a España 2019: siamo arrivati al momento clou. Prendere o lasciare: va a decidersi la classifica generale con le ultime ascese che risulteranno fondamentali ai fini della graduatoria. 177 chilometri per la Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, che sulla carta è la frazione più dura di tutta questa terza settimana. La prima ascesa di giornata inizia dopo 25 km di gara ed è lunga ben 12 km. Si tratta del Puerto de ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (12 settembre). Guida tv e streaming : oggi (12 settembre) andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2019, 177.5 Km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra. Una frazione estremamente intrigante, che rappresenta il vero “tappone” dell’ultima settimana. Si scaleranno infatti in successione quattro GPM di prima categoria. Dopo 16 km di pianura la strada inizierà a salire verso il Puerto de Navacerrada (11,8 km al 6,3%) e a seguire si affronterà ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (12 settembre) : diciottesima tappa Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra. Orario d’inizio e su che canale vederla : oggi (giovedì 12 settembre) si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2019, 177,5 km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra. I corridori dovranno affrontare un durissimo tappone di montagna con quattro GPM di prima categoria. La frazione odierna sarà quindi decisiva nella lotta per la maglia rossa e potrebbe cambiare nuovamente le posizioni di vertice della classifica generale. I primi 16 km del percorso saranno pianeggianti poi ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra : percorso - favoriti e altimetria. Battaglia sulla Sierra de Guadarrama : Tornano le montagne nella 18esima tappa della Vuelta a España 2019. La Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra è la frazione più dura della terza settimana e il percorso è identico a quello su cui Fabio Aru e l’Astana fecero saltare Tom Dumoulin alla Vuelta del 2015. Dopo la scoppiettante tappa di ieri, che ha permesso a Nairo Quintana di recuperare oltre 5 minuti a tutti gli altri uomini di classifica, oggi è attesa Battaglia. Queste è, ...

Vuelta a España 2019 : domani una frazione durissima - con 4 GPM di prima categoria. Chi attaccherà Roglic? : Quanto avvenuto nella tappa di oggi, la diciassettesima, ha scombussolato un po’ quelli che erano gli equilibri della classifica generale. Ora è tornato prepotentemente alla ribalta il colombiano Nairo Quintana (Movistar), ma soprattutto è stato dimostrato che il leader Primoz Roglic (Jumbo Visma) non è inattaccabile. Così la tappa di domani partirà con tanti punti interrogativi in più rispetto a quello che poteva essere solo qualche ora ...

Vuelta a España 2019 : la Deceuninck-Quick Step dà spettacolo. Tutti in fuga - Philippe Gilbert in trionfo : Una volta ancora la Deceuninck-Quick Step si dimostra la squadra numero uno al mondo, con un’intelligenza tattica e una sete di vittoria che non ha eguali. Quest’oggi è arrivato il terzo sigillo alla Vuelta a España 2019 per la formazione belga, che ha esultato sul traguardo di Guadalajara con uno splendido Philippe Gilbert, alla sua seconda vittoria di tappa in pochissimi giorni. Ed è quindi il sessantesimo trionfo stagionale per il ...