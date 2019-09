Vuelta a España 2019 | la tappa di oggi Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra | percorso

Vuelta a España 2019 : domani una frazione durissima - con 4 GPM di prima categoria. Chi attaccherà Roglic? : Quanto avvenuto nella tappa di oggi, la diciassettesima, ha scombussolato un po’ quelli che erano gli equilibri della classifica generale. Ora è tornato prepotentemente alla ribalta il colombiano Nairo Quintana (Movistar), ma soprattutto è stato dimostrato che il leader Primoz Roglic (Jumbo Visma) non è inattaccabile. Così la tappa di domani partirà con tanti punti interrogativi in più rispetto a quello che poteva essere solo qualche ora ...

Vuelta a España 2019 : la Deceuninck-Quick Step dà spettacolo. Tutti in fuga - Philippe Gilbert in trionfo : Una volta ancora la Deceuninck-Quick Step si dimostra la squadra numero uno al mondo, con un’intelligenza tattica e una sete di vittoria che non ha eguali. Quest’oggi è arrivato il terzo sigillo alla Vuelta a España 2019 per la formazione belga, che ha esultato sul traguardo di Guadalajara con uno splendido Philippe Gilbert, alla sua seconda vittoria di tappa in pochissimi giorni. Ed è quindi il sessantesimo trionfo stagionale per il ...

Vuelta a España 2019 : una frazione folle con il vento. 50 km/h di media - grande spettacolo e novità in classifica : “In tutti i miei quindici anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere” e se a dirlo è Philippe Gilbert, vincitore di quattro Monumento su cinque e di un titolo mondiale, bisogna credergli. Mancheranno tanti big nella startlist, mancheranno anche le salite più famose d’Europa, ma ciò che non manca alla Vuelta a España, in confronto agli altri grandi giri, è lo spettacolo, che in terra iberica c’è ...

Vuelta a España 2019 - le pagelle della diciassettesima tappa : Deceuninck-Quick Step perfetta. Jumbo-Visma ingenua. Grande tattica da parte di Quintana : Era la tappa più lunga di questa Vuelta a España 2019 con i suoi 219,6 chilometri, e alla fine è stata anche la più veloce. Complice il forte vento che si è abbattuto sulla Aranda de Duero-Guadalajara e una fuga bidone che non ha lasciato un attimo di respiro al gruppo della maglia roja Primoz Roglic. Quest’ultimo tira un sospiro di sollievo assieme alla sua Jumbo-Visma dopo la tattica perfetta della Movistar che ha prima lanciato ...

VIDEO Vuelta a España 2019 - 17^ tappa : show nel vento - la spunta Gilbert. Quintana vola in classifica : Grande spettacolo nella diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019: 50 km/h di media nella frazione più lunga della corsa iberica. La spunta Philippe Gilbert in un gruppone di quaranta uomini andato in fuga che comprendeva anche Nairo Quintana, che fa un gran balzo in classifica generale, tornando sul podio, precisamente in seconda piazza. Gestisce Primoz Roglic. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della 17^ tappa della ...

Vuelta a España 2019 - Philippe Gilbert : “In quindici anni di professionismo non ho mai visto nulla di simile. Questa tappa entrerà nella storia” : Con la splendida vittoria odierna il belga Philippe Gilbert (Deceuninck Quick-Step) ha portato a due affermazioni il suo bottino di successi alla Vuelta a España 2019. Un successo davvero emozionante per come è arrivato, in una tappa corsa a velocità folli in cui la sua squadra ha giocato decisamente giocato all’attacco per cercare il bersaglio grosso. Con la vittoria di questo pomeriggio il campione del mondo del 2012 infoltisce il suo ...

Vuelta Espana : Gilbert vince la diciassettesima tappa - Roglic perde cinque minuti : Doveva essere una giornata interlocutoria alla Vuelta Espana, invece a causa del forte vento la tappa di Guadalajara ha cambiato in maniera importante la classifica rischiando anche un ribaltamento completo. Il gruppo si è spezzato nelle fasi iniziali della corsa, con Quintana che si è inserito nel primo troncone mentre Roglic, Pogacar, Valverde e Lopez sono rimasti nel secondo. Il distacco è diventato sempre più importante e la maglia rossa è ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la diciassettesima tappa : generale - punti - scalatori e miglior giovane : La tappa più lunga della Vuelta a España 2019, e al contempo la più veloce. È successo di tutto in questa diciassettesima frazione da Aranda de Duero a Guadalajara, di ben 219,6 chilometri; fatta di vento contrario, un folto gruppo di fuggitivi, e il plotone della maglia roja tiratissimo che cerca di riavvicinarsi ai battistrada in queste 4 ore e 20′ di gara da far saltare di testa. Eppure, mentre davanti Philippe Gilbert e la sua ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra : altimetria - programma - orari e tv : domani, giovedì 12 settembre, si svolgerà la diciottesima tappa della Vuelta a España 2019, 177,5 km da Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra. Una tappa molto dura, simile a quella in cui Fabio Aru riuscì a battere Tom Dumoulin e a prendersi la leadership della Vuelta 2015 ad una sola tappa dalla fine. Le salite coinvolgono i gran premi della montagna di prima categoria di Navacerrada, La Morcuera, su entrambi i lati, e ...

Vuelta a España 2019 - risultato diciassettesima tappa : Philippe Gilbert concede il bis! Quintana trova la seconda piazza in classifica : Una frazione scoppiettante, corsa davvero a velocità folli: la Vuelta a España 2019 riparte a tutta dopo il giorno di riposo con la diciassettesima tappa, di quasi 220 chilometri da Aranda de Duero e arriverà a Guadalajara. La Deceuninck Quick-Step dà spettacolo: piazza praticamente tutta la squadra in fuga e si porta a casa un altro successo, con Philippe Gilbert che trionfa (per la seconda volta in questa Vuelta) superando in uno sprint ...

Classifica Vuelta a España 2019 - diciassettesima tappa : Nairo Quintana torna al secondo posto - Primoz Roglic sempre primo : La Aranda de Duero-Guadalajara, diciassettesima tappa di 219.6 km della Vuelta a España, quindicesima in linea, sulla carta doveva chiudersi in volata, vede l’attacco della Movistar ed il ritorno al secondo posto di Nairo Quintana, con primoz Roglic che continua a vestire la maglia di leader, ma deve guardarsi anche dal colombiano. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la diciassettesima tappa. Classifica GENERALE ...

LIVE Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi in DIRETTA : possibile volata - ma la distanza strizza l’occhio alla fuga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica generale – Percorso e favoriti della tappa di oggi – I possibili scenari tattici – Orario e programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019. oggi la corsa partirà da Aranda de Duero e arriverà a Guadalajara dopo 219.6 Km. Il percorso sembrerebbe favorire una volta a ranghi compatti, ma nella terza ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (11 settembre). Tornano in scena gli sprinter a Guadalajara : Riprende la 74esima edizione della Vuelta a España, dopo il giorno di riposo di ieri, con una frazione per velocisti. La Aranda del Duero-Guadalajara, tappa più lunga della Vuelta coi suoi quasi 220 km, infatti, non presenta nemmeno un GPM lungo il percorso. Le uniche difficoltà sono date dal chilometraggio (unica over 200 di quest’edizione del grande giro spagnolo) e da un arrivo che tirà all’insù e strizza l’occhio a chi ...