Von der Leyen cambia idea | niente delega alla ' protezione dello stile di vita europeo'

Ursula Von der Leyen - guai in commissione : tre dei suoi sono indagati. Cosa succederà ora : A pochi giorni dalla nomina dei commissari, Ursula von der Leyen deve già fare i conti con la giustizia. Uno dei nomi più importanti della sua lista, Sylvie Goulard, ex ministro della Difesa francese ed ex deputato al Parlamento europeo, era - fa sapere il sito politico.eu - in una stazione di poliz

Conte da Von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Giuseppe Conte incontra Ursula Von der Leyen - l'affondo di Salvini : "È andato dai suoi datori di lavoro" : Giuseppe Conte è atterrato a Bruxelles in occasione di diversi vertici con le istituzioni europee. Primo tra tutti quello con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I due hanno discusso a lungo e Conte, che ora deve fare i conti con un governo diametralmente opposto, fa marcia indiet

Conte : consonanza con Von der Leyen - chi non collabora sui migranti paga un “grave prezzo” finanziario : Nei suoi incontri avuti oggi a Bruxelles con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen e con il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver avuto "colloqui molto cordiali veramente con una grande disponibilità nei confronti dell'Italia e - ha aggiunto - nei confronti miei personali". "In particolare - ha spiegato Conte - con la ...

Ue - Di Maio su Von der Leyen c'era anche il sì della Lega : Ue, Di Maio su Von Der Leyen c'era anche il sì della Lega."La presidente von der Leyen e' stata indicata anche dal governo italiano giallo-verde".

Giuseppe Conte in Europa da Ursula Von der Leyen : tasse e immigrazione - i temi sul tavolo : Giuseppe Conte è arrivato a Bruxelles dove lo aspetta una serie di vertici delle istituzioni europee. Il nuovo governo giallorosso pare essere apprezzato all'estero. A darne la riprova (oltre alla nomina di Paolo Gentiloni come commissario agli Affari economici) una frase del premier bis, che su Fac

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : Ue, Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles.Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi sarà a Bruxelles per incontri

Von der Leyen Ue più forte - Gentiloni conosce sfide : Von Der Leyen Ue più forte, Gentiloni conosce sfide.Una Commissione bilanciata, un'Europa forte che persegua il bilateralismo e commissari

Incontro di Conte con Von der Leyen : 8.34 Il premier Conte sarà oggi a Bruxelles per una serie di incontri, da Von der Leyen a Juncker, mentre a Roma l'attenzione è sulla nomina di 42 sottosegretari in un clima non proprio disteso. Stasera un vertice di maggioranza. A Bruxelles l'Italia può ora contare su Gentiloni all'Economia, con l'incarico di "affrontare i debiti alti",un obiettivo che tocca da vicino il nodo della prossima manovra.Conte assicura che si lavorerà per il ...

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Migranti - Von der Leyen : serve patto Ue : 22.32 Nella lettera d'incarico affidata al vicepresidente della Commissione europea,Schinas,con delega alla migrazione, il presidente della Commissione Ue, von der Leyen sottolinea che sarà lui "a coordinare l'approccio generale e il lavoro su un nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo". "Dobbiamo esaminare tutti gli aspetti, compresi i confini esterni, i sistemi di asilo e rimpatrio,lo spazio Schengen di libera circolazione e lavorare ...

Von der Leyen a Gentiloni : “Alto debito fonte di rischio” : Bruxelles, 10 set. (AdnKronos) – (Tog/AdnKronos) – La presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una lettera dà i compiti da fare al futuro commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Quando sarà commissario europeo all’Economia, scrive, dovrà “fare in modo che l’Europa aumenti la propria resilienza agli choc e assicurare stabilità, in caso si verifichi un’altra ...