Volley | Italia-Portogallo 3-0 | le pagelle degli azzurri Giannelli | Zaytsev | Piano è

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’del, al debutto nella rassegna continentale, ha demolito con un secco 3-0 ilal termine di un match equilibrato solo nella sua parte finale. Ecco i voti, giocatore per giocatore, relativi alla prima sfida della nazionale azzurra a Montpellier SIMONE7.5: Nel segno della continuità, l’alzatore azzurro non sbaglia un colpo, dopo una bella Nations League e una monumentale qualificazione olimpica. Se proprio si vuole cercare il pelo nell’uovo si può dire che ha un po’ troppo insistito sugli attacchi di palla alta ma in generale, come sempre, precisione e velocità non mancano. IVAN7.5: Come primo riscaldamento non è niente male per l’opposto azzurro che chiude con il 71% in attacco, mette spesso in difficoltà la ricezione avversaria con il servizio e mette lo zampino in quasi tutte le azioni decisive del match. Il ...

