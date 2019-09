Volley | Europei 2019 | Italia-Portogallo | probabili formazioni e sestetti titolari

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Oggi pomeriggio (ore 17.15) l’affronterà ilnel match d’esordio deglidimaschile, gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare un avversario sulla carta modesto e che non dovrebbe creare particolari grattacapi alla nostra Nazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della prima vittoria in questa rassegna continentale per poi affrontare gli impegni contro Grecia e Romania che precedono i big match con Bulgaria e Francia. Il sestetto titolare dovrebbe essere quello che un mese fa ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sconfiggendo la Serbia a Bari. Il capitano Ivan Zaytsev dovrà trascinare la squadra con i suoi colpi d’attacco schierato in diagonale col regista Simone Giannelli, Osmany Juantorena e Oleg Antonov ...

Eurosport_IT : Forza ragazzi, fateci sognare... ?????? La carica del capitano Ivan Zaytsev in vista dell'esordio dell'Italia agli Eu… - RaiSport : Al via gli #Europei maschili di #volley Subito in campo l'#Italia contro il Portogallo Il programma di oggi:… - repubblica : Volley, Europei donne: l'Italia batte 3-1 la Russia e vola in semifinale [news aggiornata alle 20:29] -