Volley | Europei 2019 | Italia-Portogallo 3-0 | esordio vincente degli azzurri Zaytsev

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019)per l’aglidimaschile, glihanno sconfitto ilcon un netto 3-0 (25-21; 25-10; 25-22) chiudendo la pratica in 80 minuti di gioco: doveva essere un debutto agevole per la nostra Nazionale e così è stato alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia), i ragazzi del CT Chicco Blengini non hanno dovuto strafare contro un avversario modesto sotto il profilo tecnico e hanno portato a casa il primo successo nella rassegna continentale dove vogliono essere assoluti protagonisti dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un mese fa. Non c’è stata partita, eccezion fatta per un piccolo black-out nel finale del primo set e per una conclusione tirata nella terza frazione: ora testa alla Grecia (domani, ore 20.45) a cui seguirà la sfida alla Romania prima dei due big match con Bulgaria e ...

