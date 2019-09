Volley | Europei 2019 | il calendario delle partite di oggi 12 settembre Programma

LIVE Italia-Portogallo - DIRETTA Europei Volley 2019 : orario - tv - streaming - canale e programma : Oggi (12 settembre) è il grande giorno del debutto dell’Italia agli Europei 2019 di volley. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini sfideranno alle ore 17.15 il Portogallo. Un avversario che sulla carta non preoccupa ma gli azzurri dovranno fare attenzione a non sottovalutare l’impegno. L’Italia è inserita nel Gruppo A, insieme alla squadra di Carlos Prata, alla Francia, alla Grecia, alla Bulgaria e alla Romania. A meno di clamorose ...

Calendario Europei Volley 2019 - le date e gli orari di tutte le partite. Quando gioca l’Italia? Come vederle in tv : Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre, ben 24 Nazionali parteciperanno alla rassegna continentale che quest’anno ha cambiato radicalmente format rispetto al passato: prevista una lunghissima fase a gironi con quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. A ospitare l’evento saranno quattro ...

Volley - Europei : Italia-Portogallo in tv su Rai2 e DAZN domani 12 settembre : Partirà domani, giovedì 12 settembre, l'avventura della nazionale italiana agli Europei di Volley 2019. La rassegna continentale è ospitata da ben 4 nazioni: Francia (Montpellier, Nantes e Parigi), Olanda (Amsterdaam, Apeldoorn e Rotterdam), Belgio (Anversa e Bruxelles) e Slovenia (Lubiana). Gli azzurri faranno il loro esordio a Montpellier contro il Portogallo, nella prima partita del girone A. Le favorite del torneo e dove vedere il ...

Volley - Europei 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favorite Francia e Russia : Domani (12 settembre) prenderanno il via gli Europei 2019 di Volley. Molte le nazionali che aspirano alla conquista del titolo continentale. Com’è accaduto per la manifestazione al femminile saranno 24 le nazioni ai nastri di partenza. I match si giocheranno in Francia, Olanda, Belgio e Slovenia con la finale a Parigi. Passando in rassegna le quote dei book-makers è evidente che la favorita per eccellenza è la Francia. La vittoria dei ...

Europei Volley 2019 – Tutto pronto per l’esordio dell’Italia - Zaytsev carica gli azzurri : “vogliamo il podio” : Gli azzurri domani alle 17.15 scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna continentale che si presenta rinnovata e con una formula a 24 squadre E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’esordio della Nazionale Maschile nella 31esima edizione dei Campionati Europei. Gli azzurri domani alle 17.15 (diretta Rai Due e DAZN) scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna ...

Volley - Europei 2019 : sarà ancora l’Italia di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Simone Giannelli studia da leader : Va bene i bomber, che per fortuna non mancano, va bene il muro, la difesa la ricezione ma questa Italia, quella degli anni 2010/2020 è sempre più l’Italia di Simone Giannelli. L’ex ragazzo prodigio di Trento, il giovane alzatore che ha ripercorso la tipologia di carriera di Marco Meoni, è cresciuto a dismisura ed è pronto a contendere il ruolo di leader della squadra azzurra ai “senatori” Zaytsev e Juantorena, che lo ha ...

Volley - Europei 2019 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative a disposizione di Blengini : Continuità, novità, un pizzico di riconoscenza, tanta voglia di tornare a vincere o comunque a salire su un podio continentale dopo il digiuno del 2017, accompagnato dagli strascichi polemici per l’affaire Zaytsev. Sono queste le variabili che spingeranno il ct azzurro Blengini a scegliere il sestetto titolare per l’Europeo 2019. Se si vuole andare sul sicuro si può puntare sul sestetto consueto: Giannelli in regia, Zaytsev opposto, ...

Volley - Europei 2019 : tutti i convocati e le rose delle 24 squadre partecipanti : Ormai ci siamo, mancano poche ore all’inizio degli Europei 2019 di Volley. Tante novità per questa nuova edizione della competizione continentale a partire dal numero di squadre salito a 24. Scenderanno in campo alcuni dei giocatori più forti del pianeta. La competizione sarà ospitata da quattro nazioni: Francia, Olanda, Belgio e Slovenia a partire da domani 12 fino al 29 settembre. L’Italia può essere inserita nel novero delle ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Portogallo. Programma - orari e tv. Debutto per gli azzurri : Domani (12 settembre) sarà la giornata d’esordio dell’Italia agli Europei di Volley 2019. Gli azzurri sfideranno alle ore 17.15 il Portogallo. Un inizio tutt’altro che proibitivo per i ragazzi di Gianlorenzo Blengini che godono dei favori del pronostico. La squadra guidata da Francisco Santos, infatti, non rappresenta un ostacolo probante. L‘Italia dovrebbe giocarsi la vittoria del Gruppo A con la Francia. La grande ...

Volley - Europei 2019 : la Polonia campione del mondo con il nuovo asso Leon. Una squadra potenzialmente invincibile : Parte dall’Olanda l’avventura della Polonia nell’Europeo 2019 dove la squadra di Vital Heynen non può assolutamente nascondersi, essendo la favorita numero uno del torneo. La capacità di farsi trovare in gran forma al momento giusto sembra la qualità migliore della squadra polacca che ha vinto gli ultimi due Mondiali, senza mai partire con i favori del pronostico e all’appello mancava ancora il campione Wilfredo Leon, in ...

Volley - Europei 2019 : Francia in ansia! Earvin Ngapeth rischia di saltare tutta la prima fase : La Francia è in ansia per le condizioni di Earvin Ngapeth. La stella della nazionale transalpina ha accusato un dolore alle costole nel riscaldamento dell’amichevole contro la Germania ed è già stato sottoposto ad un’ecografia e ad una risonanza magnetica. Con DAZN segui gli Europei di Volley IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND L’esito degli esami ha portato lo staff medico a diagnosticare un infortunio muscolare che obbligherà ...

Volley - Europei 2019 : su che canale vederli in tv e streaming. Programma e palinsesto di DAZN e RAI : Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei 2019 di Volley. Ai nastri di partenza alcune delle squadre più forti del pianeta. Come accaduto anche per la manifestazione continentale al femminile, saranno 24 le nazioni che si contenderanno il titolo. I match si giocheranno in Francia, Olanda, Belgio e Slovenia a partire da domani 12 fino al 29 settembre. Per quanto concerne il novero delle favorite, almeno alla vigilia, è ristretto a ...

Calendario Europei Volley 2019 : date - programma e orari dai gironi alla finale. Tutte le partite dell’Italia : Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale ci terrà compagnia per più di due settimane e andrà in scena in ben quattro Nazioni diverse. A ospitare la kermesse saranno infatti la Francia (dove andranno in scena semifinali e finali), la Slovania, l’Olanda e il Belgio: la competizione ha cambiato radicalmente il proprio format con la partecipazioni di ben 24 squadre suddivise in ...

Volley - Europei 2019 : tutti i giocatori che militano nel Campionato italiano. Spiccano Zaytsev - Atanasijevic e Leon : Gli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre, prevedono una nutrita partecipazione di giocatori che militano nella nostra SuperLega. Il massimo Campionato italiano si conferma uno dei migliori al mondo, tantissimi top player infarciscono le squadre di Serie A e si metteranno sotto i riflettori durante una delle competizioni più importanti dell’anno. Civitanova, squada Campionessa d’Europa e d’Italia, ...