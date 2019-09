Violenze e vessazioni alla ex | denunciato rumeno 19enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Mariagiulia Porrello Provvidenziale una telefonata di un’amica che ha convinto la vittima ad allertare la polizia. Per il giovane sono scattati il divieto di avvicinamento e il divieto di comunicazione con la ragazza, anche a mezzo social network. In più dovrà presentarsi quotidianamente al Commissariato di Grate.e gravi. E’ ciò che ha subito per lungo tempo una giovane di Grate (Varese) per mano del suo ex fidanzato, un cittadinodi 19 anni. La forza di denunciare i soprusi da parte della vittima è scaturita a seguito di una telefonata di un’amica con la quale si è confidata. La donna, dopo l’ennesimo episodio di, si è decisa. Si è rivolta agli agenti del Commissariato gratese e hatutto. In particolare, ha riferito che già dall’anno 2018 aveva dovuto cancellare qualunque suo account sui social network e troncare ...

agatamicia : @giulioenrico Gerusalemme è stata dichiarata capitale di IsraHell. non è annuncio elettorale. i territori palestine… - Marco_Zum : Poveretta ....perché non si preoccupa delle donne vittime della settaislamche le rende e le considera oggetti a tut… - LalliVincenzo : @saturninox @nellina99 Nahhh non era facile niente e per nessuno. Ad es. non era facile non andare al sabato fascis… -