Vieni da me bagarre in diretta tv tra Alba Parietti e Daniele Radini Tedeschi

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’opinonistaè stata ospite dalla Balivo, è stata offesa e s’infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?».. Dopo l’intervista ad, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’artedi porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto.si rivolge ad, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «Con i miei 58 anni portati orgogliosamente sono diventata sorda».replica: «Allora più che un’sei un tramonto». Gelo in studio e larisponde piccata: «Tu sei un nobile? Ti manca un po’ di nobiltà, potrei darti delle lezioni…». Ma le cose peggiorano con la domanda di: «Come mai non ci sono state più pellicole come il Macellaio, è diventata vegana?». Caterina Balivo prova a smorzare i toni: ...

infoitcultura : Vieni da me, battuta offensiva ad Alba Parietti. Lei s'infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?». Bagarre in… - zazoomnews : Vieni da me battuta offensiva ad Alba Parietti. Lei sinfuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?». Bagarre in di… - zazoomblog : Vieni da me battuta offensiva ad Alba Parietti. Lei sinfuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?». Bagarre in di… -