Viaggi per sport Europei volley 2019 | Lubiana | la “bomboniera” della Slovenia

Viaggiare sulla metro di Roma è ancora un pericolo - dice il gip : Roma. La polizia, coordinata dalla procura di Roma, cerca di fare luce sulle cause che il 23 ottobre 2018 hanno provocato il grave incidente sulle scale mobili della metro Repubblica, nel quale sono rimasti feriti numerosi tifosi russi, nonché sul guasto alla scale mobili della fermata metro Barberi

Milano - Viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

Verona - nasce il Children's Museum : un Viaggio nel sapere dedicato ai bambini. FOTO : Esperienze immersive, in un'area di mille metri quadrati ricca di musica, acqua e aria, luci e profumi, arte e colori. È questo lo scenario che si è presentato ai dieci giovani che lo scorso 10 settembre hanno visitato in anteprima il museo dedicato ai bambini

Coppia Viaggia in aereo - lui rimane in piedi per sei ore - il motivo è straordinario : Una Coppia, marito e moglie stava viaggiando in aereo e lui, ad un certo punto, ha viaggiato in piedi per sei lunghe ore. Il motivo è incredibile: la moglie si era addormentata e lui non ha voluto disturbarla. Dopo che questa foto ha fatto il giro del web i commenti sono stati tantissimi e anche diversi tra loro: c’è chi ha detto che è stato un gesto bellissimo che testimonia il vero amore e chi, invece, ha detto che è stato solo molto ...

Oroscopo - classifica 13 settembre : Viaggi per il Sagittario : Venerdì 13 settembre 2019 la Luna e Nettuno stazioneranno in Pesci mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita della Vergine. ll Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro con Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Bilancia: lavoro a gonfie vele. L'ambiente di lavoro godrà probabilmente di un clima sereno ...

Bimbo usa risparmi di un Viaggio a Disney per aiutare sfollati Dorian : Un bambino di 7 anni ha usato i risparmi di un viaggio a Disney per aiutare gli sfollati dell'uragano Dorian. Si chiama Jermaine Bell ed è un piccolo uomo dal grande cuore. Sì perché, nonostante la giovane età, Jermaine ha compiuto un atto di generosità tale da meritare gli onori della cronaca internazionale. Per più di un anno, aveva messo via i soldi della paghetta settimanale in previsione di un futuro viaggio a Disney World, un gruzzoletto ...

Chiuso il Viaggio del Papa in Africa - Bergoglio riparte per Roma : Papa Francesco è in volo verso Roma dove è previsto che giungerà, all'aeroporto di Ciampino, intorno alle ore 19. Con la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Antananarivo, in Madagascar, si conclude così il 31esimo viaggio internazionale di Papa Francesco, il quarto in Africa. Un viaggio di 8 giorni che si è snodato tra Mozambico, Madagascar e Mauritius. La partenza, dopo la cerimonia di congedo, è avvenuta alle ore 8.13. Dopo ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : l’Italia Viaggia verso i Mondiali - quintetti ormai fatti per Stoccarda. Ultima gara a Meda : Manca meno di un mese ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, gli atleti stanno intensificando la preparazione per l’appuntamento più importante della stagione e il calendario propone delle gare che saranno cruciali per comprendere lo stato di forma e fare un punto della situazione a ridosso della rassegna iridata che metterà in palio anche dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Case vacanze e Viaggi inesistenti in rete : arrestato per truffa : Roma – La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma (sostituto procuratore Eugenio Albamonte), ha individuato il responsabile di una vasta serie di truffe informatiche ricollegabili all’ormai noto schema criminoso dei falsi affitti di Case-vacanza. Gli uomini della Sezione financial cybercrime della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, nell’ambito ...

Sicurezza stradale : per la Cassazione anche chi Viaggia dietro deve indossare le cinture : Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza 21991/2019 nella quale è tornata ad occuparsi di Sicurezza stradale. In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che il passeggero che siede sul sedile posteriore di un automezzo può essere ritenuto, almeno in parte, corresponsabile in caso di eventuali danni o lesioni che dovesse subire a causa di un incidente stradale o di un sinistro per non aver indossato le cinture di Sicurezza. ...

Come l’Italia Viaggiò mezzo mondo per salvare i “boat people” vietnamiti - 40 anni fa : “boat people” nel mar cinese meridionale, 1982 (foto: Michel Setboum/Getty Images) Il 21 agosto 1979 la Marina militare italiana restituiva alla terra ferma 907 rifugiati politici provenienti dal Vietnam del sud, superstiti della dura repressione seguita alla fine della guerra combattuta nel piccolo paese asiatico tra il 1955 e il 1975. È una storia di sofferenza, di dedizione e infine di accoglienza, una storia a lieto fine facilmente ...

Aeroporti : a Bergamo agosto record per Viaggiatori - da inizio anno 9 - 2 mln (2) : (AdnKronos) – Nel 2019 l’aeroporto di Milano Bergamo ha visto aggiungersi 20 nuove destinazioni e cinque nuove compagnie aeree, tra cui Alitalia e British Airways. E’ stata inaugurata la rotta con Londra Gatwick, che dal 7 dicembre 2019 avrà una frequenza giornaliera. La riapertura della rotta tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino, operata da Alitalia dal 27 luglio scorso con 4 voli giornalieri andata e ritorno – che ...

Aeroporti : a Bergamo agosto record per Viaggiatori - da inizio anno 9 - 2 mln : Milano, 3 set. (AdnKronos) – E’ stato un agosto record per l’aeroporto di Milano Bergamo gestito dalla Sacbo, che ha registrato il massimo storico mensile con 1 milione e 384mila passeggeri in transito, il 7,9% in più rispetto all’agosto 2018. Il risultato è frutto del forte incremento del trasporto aereo medio su tutte le destinazioni nei 40 Paesi servite con 156 collegamenti di linea da 21 compagnie aeree. Il ...