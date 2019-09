Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI Roma CAPITALE, TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA; CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO E’ TORNATO ALLA NORMALITA’ TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA, IN SEGUITO AD UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO DISAGI PER INCIDENTE, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA; RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE NEL TRATTO TRA PRENESTINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SALARIA E CASSIA, RASTIAMO IN ESTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SULL’APPIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA ARDEATINA E TIBURTINA; MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E COLOMBO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI SEGNALANO CODE TRA TOR CERVARA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA; RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI STA IN FILA ANCHE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE; MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA; RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI ANCHE TRA AURELIA E VIA DEL MARE; IN INTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LA RUSTICA; MENTRE IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASAL MONASTERO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 11 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN ...