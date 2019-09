Vertice di Governo sui migranti | per Ocean Viking soluzione vicina

A Palazzo Chigi Vertice di Governo sui migranti : Il premier Giuseppe Conte incontra i ministri Luciana Lamorgese (Interno), Luigi Di Maio (Esteri), Lorenzo Guerini (Difesa) e Paola De Micheli (Infrastrutture). Tra le questioni in sospeso anche la vicenda della nave delle Ong "Sos Mediterranee" e "Medici senza frontiere" che da giorni naviga tra Lampedusa e Malta in attesa dell'indicazione di un approdo sicuro per lo sbarco degli 82 migranti a bordo

Vertice Conte-Pd-M5S su squadra governo : 13.37 Nuovo Vertice a Palazzo Chigi, tra il premier incaricato Conte, la delegazione Pd -composta da Franceschini e Orlando- e la delegazione M5S -con Patuanelli e Spadafora. L'incontro ha l'obiettivo di sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra dei ministri, prima che il premier incaricato salga al Quirinale.

Governo - Vertice Conte con M5S - Pd e LeU : 9.58 Al via a Palazzo Chigi il vertice con le tre forze che sosterranno il futuro Governo per concludere la trattativa sul programma. Subito dopo Conte dorebbe salire al Colle per sciogliere positivamente la riserva. Alla riunione con il presidente del consiglio incaricato, Conte,partecipano i capigruppo del M5S, del Pd e di LeU. Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e ...

Prosegue Vertice su squadra governo - ultimi ritocchi. Nodo sottosegretario alla presidenza : Va avanti da oltre due ore e mezza il vertice tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando e Dario Franceschini. Si lavora sulla squadra del nascente governo M5s-Pd che oggi ha ottenuto anche il via libera dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. Franceschini sarà il capo delegazione dei ministri dem nel nuovo esecutivo e, a quanto si apprende, ricoprirà l'incarico di ministro della Difesa, mentre al capo ...

Governo : terminato Vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

Governo - Vertice in corso tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' terminato l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Bocche cucite per ora.AGGIORNAMENTO 16.00 - Giuseppe Conte ha fatto rientro a Palazzo Chigi e l'incontro è iniziato.AGGIORNAMENTO 15.40 - La delegazione del Partito Democratico è arrivata a Palazzo Chigi, ma a mancare all'appello è il premier incaricato Giuseppe Conte, che si è allontanato in ...

Governo - nuovo Vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di Governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà ...

Governo - Vertice Pd-M5S. L’appello di Conte : «Serve esecutivo forte». Di Maio rinuncia : non sarò vicepremier : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Di Maio: «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau»

Governo - Vertice M5s con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...

Governo - al Vertice M5S il diktat Di Maio : io vicepremier o perdo il Movimento : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

Governo - Vertice Conte-Pd-M5S : "Fatti passi in avanti" : È terminato il nuovo vertice tra la delegazione del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e lo stesso Giuseppe Conte. L'incontro era stato programmato per questa mattina alle ore 9:30, ma poco prima dell'inizio era stato rinviato alle 12. Nell'attesa di incontrare le delegazioni dei due partiti Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato.Il rinvio del vertice e il successivo colloquio tra Conte e Mattarella ha ...