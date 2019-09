Venerdì 13 | oggi è un giorno sfortunato? Da dove è nata la paura e la superstizione?

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 6 Settembre 2019 : Film Stasera in TV: Andiamo a quel paese, Le verità nascoste, Gran Torino, Samson - La vera storia di Sansone, Jack Reacher - La prova decisiva, The Lincoln Lawyer, Source Code, Vittime di guerra, Piedone lo sbirro.

Sport in tv oggi (Venerdì 6 settembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, venerdì 6 settembre un’altra giornata ricca di Sport. Il basket in primo piano con i match della seconda fase dei Mondiali 2019 in Cina e l’Italia che si gioca il tutto per tutto contro la fortissima Spagna. Una sfida di altissimo profilo tutta da vivere. Ci sarà poi anche la F1 con le prime prove libere a Monza, nel Tempio della velocità, dove le Ferrari vorranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, il ...

Guida Tv Venerdì 6 settembre i programmi di oggi : tornano NCIS LA e SWAT - Miss Italia su Rai 1 : Guida tv Venerdì 6 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Miss Italia 80 Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×12 1a Tv + SWAT 2×15-16 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Le verità Nascoste Canale 5 ore 21:30 Andiamo a quel paese Rete 4 ore 21:25 Gran Torino Italia 1 ore 21:25 Samson – La vera storia di Sansone 1a Tv La7 ore 21:15 Vitime di guerra Tv8 ore 21:25 X Factor – Il sogno Nove ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 30 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: G.I. Joe - La nascita dei Cobra, Miami Beach, In punta di piedi con la morte, Un poliziotto ancora in prova, Jackie, Diana - La storia segreta di Lady D., Baby Boom, Viaggio al centro della terra 3D.

Sport in tv oggi (Venerdì 30 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Si avvicina il fine settimana e lo Sport sale in cattedra in questo venerdì 30 agosto. Saranno numerosi e importanti gli eventi in programma in questa giornata. Dai Mondiali di judo, al ciclismo con il Giro di Germania e la Vuelta a Espana, quindi tanto tennis con gli US Open, senza dimenticare il calcio con gli anticipi di Serie B, Liga, Ligue1 e BundesLiga, mentre la Formula Uno si concentra sulle prove libere del Gran Premio del Belgio. Di ...

Guida tv di Venerdì 30 agosto - programmi di oggi in tv : Guida tv di Venerdì 30 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 11×23-24 Rai 2 ore 21:20 In punta di piedi con la morte Rai 3 ore 21:20 Miami Beach Canale 5 ore 21:15 Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna 1a Tv Rete 4 ore 21:25 Potere Assoluto Italia 1 ore 21:25 G.I. Joe – La nascita dei Cobra La7 ore 21:15 L’inferno di cristiallo Tv8 ore 21:25 X Factor – Il sogno Nove ore 21:25 Bake ...

Un posto al sole oggi 29 agosto non va in onda : Venerdì previsto doppio episodio : Ha concluso le vacanze estive da pochi giorni ma è già tempo di una variazione di palinsesto per Un posto al sole. I telespettatori della storica soap partenopea, infatti, oggi 29 agosto resteranno sorpresi negativamente a causa della sua assenza sugli schermi di Rai 3. Al suo posto verrà trasmessa la partita di pallavolo femminile, valevole per i Campionati Europei 2019 che esordirà a partire dalle ore 20:20 circa. Ma per una "cattiva notizia" ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 23 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Big, Io sono leggenda, Sole Cuore Amore, Immaturi - Il viaggio, Frammenti di bugie, Poliziotto in prova, L'ultima legione, Now is Good.

Sport in tv oggi (Venerdì 23 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, venerdì 23 agosto, sarà un’altra giornata ricca di Sport: sono previsti in tv i Mondiali di canoa velocità, gli Europei di equitazione, le qualificazioni degli US Open di tennis, le prime prove libere del GP di Gran Bretagna del Motomondiale. In serata Camila Giorgi in campo a New York per le semifinali del WTA di NewYork. Esordio dell’Itaia del volley femminile agli Europei. Segui la MLS in diretta streaming su DAZN Di ...

Guida tv Venerdì 23 agosto - i programmi di oggi : chiude Grand Tour : Guida tv di Venerdì 23 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Grand Tour (puntata finale) Rai 2 ore 21:20 Frammenti di Bugie Rai 3 ore 21:05 Sole Cuore Amore Canale 5 ore 21:15 Immaturi – Il viaggio Rete 4 ore 21:25 Gli Spietati Italia 1 ore 21:25 Io sono leggenda La7 ore 21:15 Moll Flanders Tv8 ore 21:25 X Factor – Il sogno Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza (replica) Serie Tv e Film in Tv ...

Oggi è Venerdì e c’è Vodafone Happy Friday : i regali di oggi sono due : oggi è venerdì, 16 agosto 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo oggi è venerdì e c’è Vodafone Happy Friday: i regali di oggi sono due proviene da TuttoAndroid.

Sport in tv oggi (Venerdì 16 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Altra giornata ricca di eventi quella che ci accingiamo a vivere. Un venerdì 16 agosto che offrirà i quarti di finale del Masters 1000 e del WTA di Cincinnati di tennis, il BinckBank Tour, l’Arctic Race of Norway, la Vuelta a Burgos e il Tour de l’Avenir e la rassegna iridata junior di ciclismo, l’inizio della Bundesliga e della Liga di calcio (Bayern Monaco e Barcellona in campo) nonché il match della seconda giornata della ...

Guida tv Venerdì 16 agosto - i programmi di oggi : Guida tv di Venerdì 16 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Grand Tour – Garda Dolomiti Rai 2 ore 21:20 Tutta la verità su mia madre Rai 3 ore 21:05 Latin Lover Canale 5 ore 21:15 Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto 1a Tv Rete 4 ore 21:25 Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan Italia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×19-20 1a Tv free (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 Moll Flanders Tv8 ore 21:25 X ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 9 Agosto 2019 : Film Stasera in TV: Amori che non sanno stare al mondo, Mission: Impossible III, Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, Aeon Flux, Constantine, Mission to Mars, 4 Amiche e un paio di jeans, Rat Race.