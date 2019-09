Valentino Rossi MotoGP | GP San Marino 2019 | “Punto al podio | confido nei nuovi pezzi

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019)è stato, ovviamente, il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Sane della Riviera di Riminidella. Il “Dottore” è il vero e proprio padrone di casa sul circuito di Misano e sta vivendo una settimana assolutamente particolare. Martedì, infatti, ha avuto la possibilità di divertirsi con la sua M1 dalla pista intitolata a Marco Simoncelli fino a Tavullia. “Guidare la Yamaha per quelle strade è stato davvero incredibile – spiega il nove volte campione del mondo – Un grande momento per me. Un sogno che avevo quando ero un bambino. Da ragazzino, poi, in scooter facevo quel tragitto ed è sempre stato speciale. Farlo ora con una, in mezzo alla mia gente, mi ha regalato sensazioni uniche. Ho toccato persino i 170kmh, non male”. Dalla strada si ...

