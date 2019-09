Vaccini | in Italia ancora migliaia di bimbi senza copertura | solo in Lombardia sono

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lavinia Greci Con la legge Lorenzin del 201, ai piccolisarà vietato l'ingresso nei nidi e nelle scuole materne. Tantisomministrazione anche in Veneto, Friuli e Piemonte Soltanto in, la regione che vanta alti tassi dicirca 17mila i bambini che, sotto i sei anni, rischiano di non poter accedere a scuola materna o asili nido perché non vaccinati. E, secondo quanto riportato da Tgcom24, quest'area risulta il luogo con il maggior numero di casi di questo tipo. In Veneto, invece, saranno quasi 7mila i piccoli che,, non potranno accedere alle strutture scolastiche dell'infanzia, mentre in Friuli3mila i casi registrati. La legge Lorenzin del 2017, infatti, ha reso inoltre obbligatori 10ai ragazzi sotto i 16 anni, pena sanzioni e divieto di accedere a scuole e asili. La normativa, oltre a prevedere ...

MediasetTgcom24 : In Italia migliaia di bimbi non vaccinati: 17mila casi in Lombardia #Vaccini - Andrea_Donega : RT @MediasetTgcom24: In Italia migliaia di bimbi non vaccinati: 17mila casi in Lombardia #Vaccini - FimLombardia : RT @MediasetTgcom24: In Italia migliaia di bimbi non vaccinati: 17mila casi in Lombardia #Vaccini -