Usa | Corte Suprema dà ragione a Trump sulla norma che limita le richieste d’asilo dei

Migranti - Corte Usa dà ragione a Trump : 0.47 La Corte Suprema degli Stati Uniti da' ragione al presidente Donald Trump sui Migranti. L'amministrazione Usa può imporre ai richiedenti asilo di cercare protezione in altri Paesi mentre la loro pratica viene esaminata. Gli attivisti avevano fatto ricorso contro questa misura annunciata lo scorso luglio.

Hong Kong - oggi corteo verso amb. Usa : 05.27 A Hong Komg i manifestanti contro il hanno indetto per oggi un corteo da un parco dell centro verso l'ambasciata degli Stati Uniti, nell'intento di ottenere sostegno internazionale per la loro protesta che dura da mesi. La marcia di oggi arriva il giorno dopo il fallimento dei tentativi di interrompere il traffico aereo all'aeroporto internazionale della città fatto dai manifestanti e dopo nuovi scontri con la polizia durante la notte.

ScUsate se esisto! Rai 1/ Streaming video del film con Paola Cortellesi e Raoul Bova : Scusate se esisto! in onda su Rai 1 oggi, 3 settembre 2019, a partire dalle ore 21.25. Nel cast Paola Cortellesi, Raoul Bova. Streaming video del film

ScUsate se esisto - la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova trama cast e curiosità : Il ritorno in patria di un cervello in fuga e la difficoltà tutta italiana di trovare, per una donna, un impiego di livello sono al centro di Scusate se esisto, il film di Riccardo Milani in onda martedì 3 settembre alle 21,20 su Rai1. Nel cast della pellicola, ispirata alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salimei, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Marco Bocci. Scusate se esisto trailer Scusate se esisto ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accUsato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky - l’avvocato russo morto in carcere nel 2009 in circostanze molto sospette : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky, un avvocato russo oppositore di Putin morto in carcere alla fine del 2009. Magnitsky fu arrestato nel 2008 con l’accusa di frode fiscale, e rimase

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...

Corteo in Val di SUsa : “I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria”. Manifestanti a ridosso del cantiere. : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, sono riusciti a violare la zona rossa e sono ormai a ridosso della rete del cantiere. La polizia risponde con lacrimogeni

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...