Uragano Dorian | gigantesca marea nera | catastrofe ambientale alle Bahamas

Uragano Dorian : si temono migliaia di dispersi - il bilancio delle vittime destinato ad “aumentare significativamente” [GALLERY] : A seguito del passaggio dell’Uragano Dorian, si teme che almeno 2.500 persone siano disperse: lo hanno reso noto le autorità locali, prevedendo che il bilancio delle vittime, attualmente di 50 morti, sia destinato ad “aumentare significativamente“. Carl Smith, portavoce dell’Agenzia per la gestione delle emergenze, ha precisato che la lista dei dispersi non è stata verificata tenendo conto delle persone evacuate o che ...

Uragano Dorian - 2500 dispersi alle Bahamas : si temono più vittime : I servizi di emergenza delle Bahamas hanno contato 2.500 persone disperse dopo che l’Uragano Dorian ha investito le isole la scorsa settimana. Questo conteggio ufficiale lascia pensare che il bilancio delle vittime sarà molto più elevato delle attuali 50, anche se il numero dei dispersi deve ancora essere verificato. Decine di migliaia di persone continuano ad aver bisogno di aiuto dopo il passaggio di Dorian che è stato accompagnato dai ...

Dopo l’Uragano Dorian - la ministra dell’ambiente aggredita in Canada : “E’ un rumoroso sessismo - inaccettabile” : Il ministro dell’ambiente del Canada, Catherine McKenna, è una delle personalità più impegnate in ambito istituzionale del settore. Proprio di recente (sabato scorso), l’esponente del governo Trudeau è stata messa sotto scorta, ufficializzando la misura, rarissima in Canada, a causa dell’ondata di disprezzo e offese che l’ha invasa sia sui social che nella vita reale. Ma qual è la colpa che tanto affligge la coscienza del ...

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’Uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

L’Uragano Dorian devasta le Bahamas : sale a 50 il bilancio delle vittime : L’uragano Dorian, che si è abbattuto la scorsa settimana sulle Bahamas, ha ucciso almeno 50 persone, in gran parte sull’Isola di Grand’Abaco. Secondo quanto riferito da Carl Smith, portavoce dell’agenzia di gestione delle emergenze delle Bahamas, sarebbero circa 2.043 le persone sfollate dopo il passaggio di Dorian e attualmente accolti in rifugi sull’isola piu’ popolosa dell’arcipelago, New ...

Trump ha costretto il servizio meteorologico americano a mentire sull’Uragano Dorian? : Da sinistra, il segretario americano al Commercio Wilbur Ross, il presidente Donald Trump e il procuratore speciale William Barr (foto: Chen Mengtong/China News Service/Visual China Group via Getty Images) L’agenzia federale statunitense che si occupa degli studi meteorologici e oceanici (Nooa) potrebbe aver confermato una notizia falsa sulla traiettoria dell’uragano Dorian – diffusa dal presidente Donald Trump – come risultato della ...

Uragano Dorian - centinaia di cani e gatti morti per le devastanti inondazioni in un rifugio per animali alle Bahamas : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas continua a salire e secondo le autorità locali, potrebbe essere “sconcertante”. È tanta la disperazione per le vite umane perse a causa della violenza della tempesta. E a questo dolore immenso si aggiunge anche quello dello staff di un rifugio per animali, che ha visto centinaia di cani e gatti morire per l’enorme Storm Surge provocata da Dorian. Felicia Telfort, responsabile del rifugio ...

l'uragano Dorian, è stato davvero devastante per alcune zone degli Stati Uniti: ha ...

Sta ancora salendo verso Nord l'uragano Dorian che ha devastato le Bahamas e colpito le ...

Uragano Dorian - ancora migliaia di persone al buio in Canada : grandi alberi e linee elettriche abbattute dal vento [FOTO] : Mentre l’ormai ex Uragano Dorian continua a muoversi nel Nord Atlantico, venti ancora molto forti soffiano su Terranova (Canada) e sono ancora molte le persone senza elettricità. Dorian ha sferzato la costa occidentale e quella meridionale di Terranova e verso nord fino all’area di Bonavista. I venti nell’area di Wreckhouse hanno raggiunto i 157km/h e 143km/h lungo la costa meridionale. L’Uragano di categoria 2 ha compiuto il landfall vicino ...

Allerta Meteo Europa - dall’Atlantico arrivano l’Uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle : scenario estremo : L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la ...

Uragano Dorian - i cieli della East Coast si tingono di viola dopo il passaggio della tempesta [FOTO e VIDEO] : Se dovessimo fidarci dei post su Twitter, il cielo sopra alcune zone della Florida e della East Coast statunitense è diventato viola dopo il passaggio dell’Uragano Dorian. Il social network, infatti, è stato inondato da foto di cieli di colore viola, come è possibile vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo. “Il cielo era letteralmente viola stasera, bellissimo effetto post-Uragano”, è stato uno dei ...

Uragano Dorian immortalato dalla stazione spaziale internazionale : il video diffuso da Parmitano : Nuove immagini dell'Uragano Dorian arrivano dallo Spazio e questa volta si tratta di riprese effettuate dalla stazione spaziale internazionale, dove l'astronauta italiano Luca Parmitano...

Uragano Dorian - venti di 298km/h - pressione di 910hPa e 6 landfall : i numeri di una tempesta che non sarà facilmente dimenticata : L’Uragano Dorian è stato una tempesta molto intensa che non sarà dimenticata molto facilmente. Come tempesta di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, ha colpito incessantemente il nord delle Bahamas per due giorni con venti devastanti e una catastrofica Strom Surge che hanno decimato le isole Abaco e Grand Bahama. Prima che Dorian raggiungesse le coste degli Stati Uniti, sebbene molto più debole di prima, aveva già lasciato il suo ...