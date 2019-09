Una vita | puntata serale del 14 settembre | Diego vuole accoltellare il fratello

Inter - Lukaku : “Non volevo più stare in Inghilterra” - e poi svela Una novità sul suo sistema digestivo : “L’Inter è la squadra di cui ho bisogno. Era il momento perfetto per me per lasciare l’Inghilterra, non volevo più stare lì. Scudetto? Pensiamo partita per partita, ma devono capire che ogni volta che una squadra affronta l’Inter è una battaglia”. Sono le parole, a ESPN, del nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, già decisivo in nerazzurro con due reti nelle prime due gare. “C’è un gruppo ...

Una vita - anticipazioni puntata di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata 813 di Una VITA di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019: Diego e Blanca fingono ancora con Samuel che tutto sia normale e che vada bene… Casilda intende fare da giudice al concorso per fidanzati… Mentre Silvia teme l’uscita dal carcere di Blasco, le vicine di Acacias decidono di organizzare per lei una festa di addio al nubilato… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Beautiful - Una vita - Il Segreto in onda di domenica : programmazione speciale per il 15 settembre : Le soap di Canale 5 andranno in onda sette giorni su sette, ma per domenica 15 settembre è prevista una programmazione speciale. Scopriamo perchè...

Una vita - trame al 21 settembre : Valverde assassinato - Blanca e Diego partono : Da domenica 15 settembre inizierà una nuova settimana di programmazione della soap iberica Una vita e che vedrà molti colpi di scena. I fan della telenovela iberica assisteranno ad uno sconvolgente accadimento e che vedrà il colonnello Valverde perdere la vita proprio il giorno delle nozze con Silvia. Sarà Blasco ad uccudere Arturo, con la complicità del finto assistente per ciechi Javier. Novità anche per Blanca e Diego i quali, dopo aver ...

Una vita - Montse Alcoverro : "Ursula troverà nuovi modi per uccidere!" : In un'intervista alla rete spagnola che trasmette Una Vita, Montse ha parlato del suo personaggio, la dark lady di Acacias Ursula Dicenta, e della future storyline in cui andrà ad inserirsi.

Una vita anticipazioni : arriva JOAQUIN - il padrino di Lucia : Le origini incerte di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) contraddistingueranno le prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: la giovane, cugina “acquisita” di Celia (Ines Aldea), comincerà infatti a pensare che ci sia qualcosa di strano legato alla sua nascita e vorrà approfondire meglio la questione. Ciò porterà all’arrivo a calle Acacias di JOAQUIN (Rulo Pardo), l’uomo che ha cresciuto Lucia… Una Vita, ...

Una vita - trame dal 15 al 21 settembre : Silvia diventa vedova e lascia Acacias : Una vita, la popolare soap opera spagnola nei prossimi episodi dirà addio a diversi protagonisti. Le trame relative alle puntate in onda dal 15 al 21 settembre, rivelano che Silvia dopo essere diventata vedova, ucciderà Blasco e lascerà per sempre Acacias. Nel frattempo, Blanca attirerà Samuel in una trappola e dopo aver finto di voler fare l'amore con lui, l'accoltellerà per poter fuggire con Diego ed il loro bambino mentre Peña sorprenderà ...

Una vita Anticipazioni 12 settembre 2019 : Felipe rivela a Silvia che Blasco... : Felipe ha delle cattive notizie per Silvia. Blasco potrebbe essere scarcerato e la Reyes deve testimoniare contro di lui al processo.

Beautiful - Una vita - Il Segreto 'raddoppiano' il 15 settembre per sostituire Domenica Live : Continuano ad arrivare notizie dai palinsesti Mediaset per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre serie fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5. A partire dal 14 settembre, infatti, tutte tre troveranno di nuovo spazio nella rete ammiraglia, dopo l'interruzione avvenuta per tutta la durata dell'estate. Non solo: anche l'appuntamento della Domenica, già diventato una costante nei primi mesi dell'anno, verrà ...

Spoiler DolUnay 12 settembre : Hakan cerca di togliere la vita alla chef : Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta per giungere al termine. Le ultime puntate andranno in onda giovedì 12 e venerdì 13 settembre e saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. La fortunata soap turca - uno dei programmi più seguiti di quest'estate - nemmeno in quest'occasione sarà avara di sorprese per i suoi fan. Infatti proprio durante gli episodi che verranno trasmessi il 12 settembre si assisterà ad un'importante e quantomai decisiva ...

Vuelta a España 2019 : Una frazione folle con il vento. 50 km/h di media - grande spettacolo e novità in classifica : “In tutti i miei quindici anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere” e se a dirlo è Philippe Gilbert, vincitore di quattro Monumento su cinque e di un titolo mondiale, bisogna credergli. Mancheranno tanti big nella startlist, mancheranno anche le salite più famose d’Europa, ma ciò che non manca alla Vuelta a España, in confronto agli altri grandi giri, è lo spettacolo, che in terra iberica c’è ...

Pisa - lite per un sorpasso : anziano spinto a terra e ridotto in fin di vita con Una frattura cranica : Filippo Zarantonello, vittima dell'aggressione, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa: a causa della brutta frattura alla testa, i medici hanno optato per il coma farmacologico.Continua a leggere

BEAUTIFUL - Una vita e IL SEGRETO : domenica ORARI SPECIALI - eccoli : A partire da questa settimana, come vi abbiamo già anticipato, il blocco soap di Canale 5 diventa davvero quotidiano perché andrà in onda sette giorni su sette. Rispetto però a quanto comunicato ufficialmente anche sulla carta stampata, c’è una variazione di ORARI e di durata che riguarda esclusivamente domenica 15 settembre. Tale cambiamento è dovuto al fatto che domenica Live slitta di una settimana rispetto al previsto e Mediaset ...

Aaron Carter malattia - il cantante ha svelato i risultati della diagnosi : Una nuova vita : malattia Aaron Carter, la diagnosi dello stato di salute del cantante a The Doctors Il cantante statunitense Aaron Carter sta attraversando un periodo difficile perché ha rivelato che gli hanno diagnosticato alcuni disturbi mentali. Il fratello di Nick, come sapete componente dei Backstreet Boys, non aveva mai affrontato direttamente la questione e ha voluto farlo […] L'articolo Aaron Carter malattia, il cantante ha svelato i risultati ...