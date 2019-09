Una Vita anticipazioni | arriva JOAQUIN | il padrino di Lucia

Una Vita - trame dal 15 al 21 settembre : Silvia diventa vedova e lascia Acacias : Una vita, la popolare soap opera spagnola nei prossimi episodi dirà addio a diversi protagonisti. Le trame relative alle puntate in onda dal 15 al 21 settembre, rivelano che Silvia dopo essere diventata vedova, ucciderà Blasco e lascerà per sempre Acacias. Nel frattempo, Blanca attirerà Samuel in una trappola e dopo aver finto di voler fare l'amore con lui, l'accoltellerà per poter fuggire con Diego ed il loro bambino mentre Peña sorprenderà ...

Una Vita Anticipazioni 12 settembre 2019 : Felipe rivela a Silvia che Blasco... : Felipe ha delle cattive notizie per Silvia. Blasco potrebbe essere scarcerato e la Reyes deve testimoniare contro di lui al processo.

Beautiful - Una Vita - Il Segreto 'raddoppiano' il 15 settembre per sostituire Domenica Live : Continuano ad arrivare notizie dai palinsesti Mediaset per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre serie fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5. A partire dal 14 settembre, infatti, tutte tre troveranno di nuovo spazio nella rete ammiraglia, dopo l'interruzione avvenuta per tutta la durata dell'estate. Non solo: anche l'appuntamento della Domenica, già diventato una costante nei primi mesi dell'anno, verrà ...

Spoiler DolUnay 12 settembre : Hakan cerca di togliere la vita alla chef : Bitter Sweet-Ingredienti d'amore sta per giungere al termine. Le ultime puntate andranno in onda giovedì 12 e venerdì 13 settembre e saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. La fortunata soap turca - uno dei programmi più seguiti di quest'estate - nemmeno in quest'occasione sarà avara di sorprese per i suoi fan. Infatti proprio durante gli episodi che verranno trasmessi il 12 settembre si assisterà ad un'importante e quantomai decisiva ...

Vuelta a España 2019 : Una frazione folle con il vento. 50 km/h di media - grande spettacolo e novità in classifica : “In tutti i miei quindici anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere” e se a dirlo è Philippe Gilbert, vincitore di quattro Monumento su cinque e di un titolo mondiale, bisogna credergli. Mancheranno tanti big nella startlist, mancheranno anche le salite più famose d’Europa, ma ciò che non manca alla Vuelta a España, in confronto agli altri grandi giri, è lo spettacolo, che in terra iberica c’è ...

Pisa - lite per un sorpasso : anziano spinto a terra e ridotto in fin di vita con Una frattura cranica : Filippo Zarantonello, vittima dell'aggressione, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa: a causa della brutta frattura alla testa, i medici hanno optato per il coma farmacologico.Continua a leggere

BEAUTIFUL - Una Vita e IL SEGRETO : domenica ORARI SPECIALI - eccoli : A partire da questa settimana, come vi abbiamo già anticipato, il blocco soap di Canale 5 diventa davvero quotidiano perché andrà in onda sette giorni su sette. Rispetto però a quanto comunicato ufficialmente anche sulla carta stampata, c’è una variazione di ORARI e di durata che riguarda esclusivamente domenica 15 settembre. Tale cambiamento è dovuto al fatto che domenica Live slitta di una settimana rispetto al previsto e Mediaset ...

Aaron Carter malattia - il cantante ha svelato i risultati della diagnosi : Una nuova vita : malattia Aaron Carter, la diagnosi dello stato di salute del cantante a The Doctors Il cantante statunitense Aaron Carter sta attraversando un periodo difficile perché ha rivelato che gli hanno diagnosticato alcuni disturbi mentali. Il fratello di Nick, come sapete componente dei Backstreet Boys, non aveva mai affrontato direttamente la questione e ha voluto farlo […] L'articolo Aaron Carter malattia, il cantante ha svelato i risultati ...

San Pietro Vernotico - corpo senza vita di un professore in pensione trovato in Una casa : C'è ancora incredulità a San Pietro Vernotico, nel brindisino, dove nella giornata di oggi, 11 settembre, è stato trovato in un'abitazione di via Vespucci (angolo via Fogazzaro) il corpo senza vita di un uomo di 70 anni. Secondo quanto riferisce la stampa locale pare che la vittima sia un professore di educazione tecnica ormai in pensione. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. L'uomo è stato trovato ormai in avanzato stato di ...

Una Vita - spoiler : il portinaio Servante rischia di morire a causa della polmonite : Uno dei protagonisti della famosa e appassionante telenovela di origini iberiche Una Vita, presto sarà in pericolo di Vita. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che il personaggio in questione purtroppo è il simpatico Servante Gallo, che rischierà di morire per essersi ammalato gravemente. Il portinaio dopo aver preso molto freddo a causa di Cesareo, apprenderà di essere affetto da una grave patologia polmonare. Le pessime ...

Una Vita - spoiler dal 16 al 21 settembre : Arturo viene ucciso il giorno delle nozze : Nel corso della prossima settimana, le puntate della soap opera Una vita si tingeranno di sangue. Numerosi saranno gli avvenimenti che lasceranno tutti senza parole. In primo luogo, ciò che genererà maggiore scompiglio sarà la morte di Arturo. Arrivato il giorno delle nozze, infatti, l'uomo verrà colpito da una pallottola e perderà la vita. Ad esplodere il colpo sarò stato, molto probabilmente, Blasco, dal momento che fuggirà dalla ...

Carlo Conti cambia idea su Tale e Quale Show e svela Una novità : Tale e Quale Show: cancellata la versione Nip. Carlo Conti svela un cambiamento Venerdì 13 settembre andrà in onda in prima serata su Rai1 la nuova edizione di Tale e Quale Show. Durante la conferenza stampa di presentazione della nona stagione, Carlo Conti ha smentito la versione Nip di Tale e Quale Show, annunciata in estate, per dare spazio anche alla gente. Le persone comuni ci saranno ma non sarà fatta una edizione speciale del Talent. Il ...

Una Vita anticipazioni : SERVANTE gravemente ammalato : Fin dalla prima puntata di Una Vita, il portinaio SERVANTE Gallo (David V. Muro) è stato il protagonista delle trame più leggere e spensierate della telenovela; qualcosa è però destinato a cambiare nell’arco delle prossime settimane, dato che l’uomo darà l’impressione di stare per morire a causa di una pericolosa polmonite. Facciamo il punto della situazione per capire come si arriverà a questa insolita svolta… Una Vita, news: ...

