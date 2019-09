Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio patto sui migranti e sulla crescita con l’Europa questo il bilancio della prima missione del premier Conte a Bruxelles è una penalità per chi non parteciperà alla ripartizione Dei migranti l’annuncio del premier dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Europeo uscente Donetsk il meccanismo dei rimpatri ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Trump rinvia i dazi Cina di 15 giorni - 12 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Trump rinvia l'aumento dei dazi sulla Cina di 15 giorni. Gesto distensivo del tycoon, 12 settembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 negativa - ma non si cancella” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 negativa, ma non si cancella” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano le recenti affermazioni dell’ex ministro del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero su Quota 100 e in particolare sulla sua permanenza anche nel prossimo anno, nonostante il parere negativo sulla misura. Pur con tutti i suoi problemi, insomma, Quota 100 non si potrà cancellare: come misura sperimentale potrebbe dunque arrivare ...

Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno celebrazioni oggi a Roma per i 150 anni dell’ Associazione Italiana editori l’istruzione dei ragazzi ha detto che le Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E l’interesse primario e le istituzioni hanno il dovere di sviluppare la lettura che la presidente dell’associazione Ricardo Franco Levi ...

Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale non è un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio avrebbe lasciato l’ospedale georges-pompidou cosciente Michael Schumacher sarebbe stato sottoposto a una terapia probabilmente a base di cellule staminali queste le indiscrezioni trapelate dal personale medico le sue condizioni di salute però non sono note ai cronisti è stato Impossibile accedere all’ospedale ieri a fargli visita è stato ...

