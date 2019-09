Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alè fuoristilata qualche mese fa daldell’. L’annuncio è arrivato dall’avvocato del cantante di Cellino San Marco che si era ritrovato a sorpresa tra i nomi dei personaggi non graditi a Kiev a causa di una sua presunta vicinanza alle posizioni russe sulla questione della Crimea: “Tuttocol. Lo toglieranno. Le sue competenze sono artistiche, musicali e la sua visione è e sarà sempre pacifista”, ha fatto sapere il legale. Poi è stato lo stesso Ala spiegare in una nota quanto accaduto: “Vorrei specificare e chiarire ciò che ho espresso nel 2014 in merito all’appartenenza della Crimea alla Russia. Non mi sono mai interessato della vicenda, essendo un cantante e non un politico. I media locali italiani di allora, senza andare in profondità e senza interessarsi al ...

FQMagazineit : Ucraina cancella Al Bano dalla sua blacklist: “Tutto chiarito col nuovo Governo, le sue competenze sono artistiche… - Noovyis : (Ucraina cancella Al Bano dalla sua blacklist: “Tutto chiarito col nuovo Governo, le sue competenze sono artistiche… - Cascavel47 : Ucraina cancella Al Bano dalla sua blacklist: “Tutto chiarito col nuovo Governo, le sue competenze sono artistiche… -