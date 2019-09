Truffò anziana per 40mila euro | preso finto avvocato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Giovanni Vasso Il colpo ai danni di una donna di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Incastrato dalle indagini dei carabinieri, continua la caccia al compliceun’riuscendole a spillare circain denaro e gioielli, finisce in manette una Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. L’episodio alla base dell’operazione dei carabinieri s’è registrato nei mesi scorsi, precisamente nel mese di novembre del 2018. L’uomo, un 22enne residente nel Napoletano e già noto alle forze dell’ordine, era riuscito a carpire la fiducia dell’donna e a farsi consegnare preziosi. Utilizzò la tecnica, collaudatissima, del falso legale. Si presentò alla signora come unche avrebbe dovuto mettere a posto i guai (presunti) del figlio dell’a cui fece credere di essere stato coinvolto in un incidente. Pur di rendersi ...

