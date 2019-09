Truck Driver si mostra nel Trailer di lancio

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 12 settembre 2019) A una sola settimana di distanza dal rilascio di, ai giocatori viene ora regalata un’altra gioia per gli occhi con questo nuovissimodi. Questo gioco di simulazione di guida dei camion approda su PlayStation®4 e Xbox One il prossimo 19 settembre.è un titolo senza eguali su console e porta il giocatore nel vivo di strade piene di storie. Ilalcuni episodi dei personaggi e le ripercussioni che le azioni del giocatore avranno su di loro e sul mondo circostante man mano che gli incarichi vengono portati a termine. Salta a bordoruota intorno alla tua carriera di camionista e al riconoscimento che riscuoterai creando nuovi rapporti lavorativi e approfondendo il legame con i vari personaggi. Il gioco offre un’esperienza ricca di significato per il giocatore dal momento che gli ricorda sempre ...

TWGEEKIT : Truck Driver: In uscita la prossima settimana, ecco il nuovo trailer - ProjectXboxIT : Il nuovo trailer di lancio di Truck Driver mostra che l’esperienza di guida dei camion è pronta per farsi strada ne… - Meraj57875012 : Truck driver in lungi to invite 2000 fine in utter pardesh. -