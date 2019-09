Tre vulcani finora sconosciuti scoperti a 15 chilometri dalla costa tirrenica della

L'Ingv ha scoperto Tre nuovi vulcani nel Mar Tirreno - a largo della Calabria : È stato scoperto dai ricercatori dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un complesso vulcani co finora sconosciuto, in prossimità della costa tirrenica calabrese.La ricerca è recentemente apparsa sulla rivista ‘Tectonics’ dell’Agu (American Geophysical Union) e ha permesso di individuare a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese uno dei più grandi complessi ...

“Lo Stromboli presenta un rischio vulcanico costante che poTrebbe degenerare in uno tsunami” : il direttore dell’INGV fa chiarezza : Dopo l’esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli “si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali”. Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché “lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante”: lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio ...