Trapani | Ignazio Arcoleo è il nuovo club manager

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) IlCalcio è lieto di salutare l’ingresso in Società diin qualità diè stato protagonista di esaltanti pagine della storia sportiva siciliana e delCalcio negli anni passati. Con la sua presenza la Società intende rafforzare il concetto di legame con il territorio siciliano, che rappresenta uno dei punti cardine della propria programmazione.L'articoloè ilCalcioWeb.

GiornaleLORA : Trapani, 12 settembre 2019 – Il Trapani Calcio è lieto di salutare l'ingresso in Società di Ignazio Arcoleo in qual… - Tifosipalermoit : Un ruolo di team manager per il palermitano. Serie B, il presidente Heller presenta le nuove maglie. Ignazio Arcole… - trapani24h : Coppa Italia Serie D, Palermo-Biancavilla: arbitra Ignazio Crescenti di Trapani -