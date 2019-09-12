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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20 | 00 A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO  , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE ...

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20:00 (Di giovedì 12 settembre 2019) A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO  , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO   SEMPRE PER Traffico E VARI PICCOLI INCIDENTI  SI STA IN CODA A TRATTI NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE  TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA  LA PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA,     DIFFICILE SPOSTARSI ANCHE SULLA  TANGENZIALE, SOPRATTUTTO IN DIREZIONE STADIO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E LA SALARIA, CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA  VERSO SAN GIOVANNI, ALTRE CODE SU QUESTA CARREGGIATA TRA LA FARNESINA E VIA SALARIA IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA    SULLA  VIA SALARIA  INCOLONNAMENTI PER LAVORI  TRA VIA DI VILLA ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:30  Roma Daily News

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA ...


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