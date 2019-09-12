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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07 | 30 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E LA RUSTICA IN ...

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07:30 (Di giovedì 12 settembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, PER IL TrafficoMA ANCHE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN DIREZIONE Roma CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE,  SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER ...
Fonte : romadailynews

twitterVAIstradeanas : 07:32 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 18: Ss6 Via Casilina.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:00  Roma Daily News

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