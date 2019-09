Torino | la nuova soluzione tattica nella testa di Mazzarri | con Verdi nasce una squadra

AutoTorino - A Bergamo una nuova concessionaria Jeep e Alfa Romeo : Autotorino amplia la sua rete con una concessionaria Jeep e Alfa Romeo a Bergamo città. Il nuovo centro, situato in via per Zanica 87, affianca allo showroom dedicato ai modelli di FCA un service ufficiale Mercedes-Benz e unesposizione dedicata allusato.Raddoppia la presenza sul territorio. Per il dealer nato in Valtellina si tratta della 38esima apertura, la nona filiale dedicata a Jeep e la seconda al marchio del Biscione. La struttura, per la ...

Torino - nuova partnership con Massigen per la stagione 2019-2020 : Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication, ha siglato un’importante partnership tra Il Torino FC e Massigen – che, per la stagione 2019/2020, sarà il nuovo “Official Sport Drink”. “Siamo contenti e onorati di accompagnare il Torino in questa nuova stagione di sfide sportive.” – sottolinea Marta Benedetti, Amministratore Delegato di Marco Viti Farmaceutici, l’azienda che produce Massigen”. – “Da più di trent’anni ...

La storia di Angel - curata a Torino da inspiegabili crisi muscolari - è nella prima puntata di una nuova serie Netflix : curata in Italia una malattia unica e mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell’eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata ...

La Torino-Lione è realtà - “già scavato il 18% delle gallerie” : tutti i numeri della nuova linea ferroviaria : Con il 18% dei 164 chilometri previsti dal progetto già scavati, la Torino-Lione è realtà. La nuova linea ferroviaria, per merci e passeggeri, è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei nove assi della rete di trasporto europea TEN-T. Si estende per 270 km, il 70% in Francia e il 30% in Italia. In servizio nel 2030, il suo costo è di 8,6 miliardi; di recente l’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di portare il ...

Torino-Lione - le previsioni dei No Tav : “Fase nuova - ma da 30 anni dicono che partiranno i cantieri. Prima devono fare opere complesse” : “L’ok di Conte sbloccherà i bandi di gara, ma i cantieri non ripartiranno così presto. L’opera non la vedremo mai”. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui martedì sera ha sancito il via libera alla Torino-Lione, non sembrano preoccupare più di tanto gli attivisti No Tav. La comunità della Val Susa che da oltre 20 anni si batte contro la realizzazione della linea ferroviaria super veloce si è ...

Calciomercato - le notizie del giorno : nuova proposta per Suso - nome nuovo per il Torino - le altre trattative : NOVITA’ SU Suso – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’obiettivo è quello di rinforzare pesantemente l’attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel frattempo la Roma ...

Torino - siglata una nuova partnership con Hisense : Torino Hisense – Il Torino ha comunicato una nuova partnership con Hisense, che sarà Official Supplier per la stagione 2019/2020. L’accordo prevede la fornitura di televisori per le sale Hospitality e gli Skybox dello stadio e si estende anche con la visibilità del brand Hisense sui led di bordocampo. Il General Manager di Hisense Italia, […] L'articolo Torino, siglata una nuova partnership con Hisense è stato realizzato da ...

Birra Metzger Torino è la nuova birra ufficiale del Torino Fc [FOTO] : birra Metzger Torino e Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di partnership che legherà due dei marchi più storici della città per le prossime due stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Come “Official Beer “, birra Metzger acquisisce la distribuzione esclusiva dei propri prodotti all’interno degli stadi del Torino FC, potendo associare il marchio Torino FC per consolidare la propria immagine sul mercato della ...

Juventus - de Ligt è atterrato a Torino : le prime parole del difensore - pronto per la nuova avventura [VIDEO] : Ci siamo Matthjis de Ligt è sbarcato a Torino. L’aereo del difensore olandese è atterrato alle 22:20 circa. Dopo settimane di trattative, la Juventus può abbracciare il suo nuovo difensore centrale. Matthjis de Ligt arriva a Torino ad un anno e un giorno di distanza da Cristiano Ronaldo. Due super colpi che fanno della Juventus una seria candidata alla vittoria della Champions League, dopo la delusione della scorsa stagione. Il ...