Tennis | clamoroso secondo ritorno di Kim Clijsters sette anni dopo il ritiro! Sarà al via

(Di giovedì 12 settembre 2019) A volte ritornano? Sì, certo, ma la notizia di giornata che scuote il mondo dele dello sport in generale è l’annuncio quasi inverosimile delalle competizioni ufficiali dal 2020 della belga Kim Cljsters, vincitrice di quattro tornei Grandi Slam (Australia 2011 e tre US Open nel 2005, 2009 e 2010). Uno dei talenti più cristallini delfemminile, capace di trionfare sia in singolo ma forse ancora più determinante in doppio, decide così incredibilmente di riprovarci ada quel lontano 2012 in cui a ventinoveaveva annunciato il suoritiro. La prima volta era successo a cavallo tra il 2007 e il 2009, nel pieno della maturità agonistica per via dei tanti infortuni che l’avevano colpita e per il desiderio di creare una famiglia; ilfu un vero trionfo visto che nel giro di quindici mesi inanellò 3 vittorie Slam e tornò numero 1 ...

