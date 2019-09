Temptation Island Vip | possibile confronto tra Damiano e Sharon nella 2^ puntata RUMORS

Temptation Island Vip - Chiara Esposito sconvolge Simone : "Roba da matti - ca***". Subito corna? : Anticipazioni clamorose su Temptation Island Vip, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, e che riguardano Chiara Esposito: nella prossima puntata, quella di lunedì 16 settembre, potrebbe infatti sconvolgere il pubblico. In un video pubblicato dall'account ufficiale del programma sui

Anticipazioni Temptation Island Vip : l'ex tronista Marciano tra i probabili single (RUMOR) : La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 è apparsa particolarmente movimentata fin dal suo esordio avvenuto lo scorso lunedì 9 settembre su Canale 5. La fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate per riabbracciare la sua Federica Caputo, ha sancito l'eliminazione della coppia. L'annuncio è arrivato subito per bocca di Alessia Marcuzzi, che ha chiarito come i due fidanzati non abbiano rispettato il regolamento del programma. ...

Temptation Island - finisce subito tra Er Faina e Sharon : frase sciagurata - cos'hanno notato in diretta : Colpo di scena in vista nella seconda puntata di Temptation Island Vip: il chiacchieratissimo Er Faina potrebbe già essere uscito dal dating show. Secondo i più attenti telespettatori, in un video su Instagram pubblicato sul profilo dello show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 si scorgono tut

Temptation Island Vip 2 : a sorpresa arrivano Alex Belli e Delia Duran? : L'uscita di Ciro Petrone da "Temptation Island Vip 2" ha rimescolato le carte nell’”Isola delle tentazioni”. La nostalgia della fidanzata per lui è stata una “tentazione” troppo forte, e nonostante i rocamboleschi impedimenti della sicurezza, il “pisellino” del film “Gomorra”, ha messo la quarta superando i blocchi e raggiungendo il villaggio delle fidanzate per riabbracciare Federica che, invece, al contrario aveva tutte le intenzioni di ...

Temptation Island Vip - 2^ puntata : Simone tradito da Chiara? (VIDEO) : Temptation Island Vip, anticipazioni 2^ puntata: Chiara Esposito ha tradito Simone Bonaccorsi? La seconda edizione di Temptation Island Vip è partita in quarta. Come i telespettatori avranno visto nella prima puntata, andata in onda lunedì 9 settembre, la storia d’amore tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi non pare navigare in acque serene. La siciliana si è buttata subito tra le braccia dei single Valerio Maggiolini e Fabrizio ...

Temptation Island Vip : Alex Belli e Delia Duran potrebbero subentrare nel cast a sorpresa : Stando a quello che sostiene un famoso giornalista di Oggi, ci sarebbe un colpo di scena in arrivo a Temptation Island Vip. Dopo la squalifica di Ciro Petrone e della fidanzata Federica nella prima puntata, si vocifera che sarebbe stato contattato un famoso attore per provare a risollevare gli ascolti non eccellenti che ha fatto registrare il reality al debutto. Alberto Dandolo, dunque, fa sapere che Alex Belli e Delia Duran sarebbero partiti ...

Temptation Island Vip : anche Anna Pettinelli e Stefano entrano in crisi : Lunedì in prima serata su canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip e ad essere rimasta indenne dalla separazione in due villaggi diversi per ora sembra essere solo la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata che ha raggiunto il 18,16% di share, e in attesa di vedere la seconda lunedì 16 settembre sul web iniziano già a circolare alcune anticipazioni, anche ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura svela alcuni retroscena su Alessia Marcuzzi : La conduttrice dichiara: "La Marcuzzi al timone del docu-reality? Non si poteva fare scelta migliore".

Ciro e Federica - squalifica Temptation Island Vip : parlano i familiari : Ciro e Federica, squalifica Temptation Island Vip: parlano i familiari di Petrone Per Ciro Petrone e Federica Caputo l’avventura a Temptation Island Vip 2 è durata pochissimo. L’attore non ha resistito alla lontananza della compagna e si è fiondato da lei, dando vita a una scena televisiva esilarante, già diventata cult. Peccato che il gesto […] L'articolo Ciro e Federica, squalifica Temptation Island Vip: parlano i familiari ...