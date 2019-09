Superbatterio New Delhi | seria preoccupazione in Toscana | è nuovo nel nostro Paese e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ciò che sta accadendo incon la diffusione delNew, una variante particolarmente resistente della Klebsiella pneumonie, “è nuova per ile si presenta come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti“. E’ quanto rilevano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una nota, specificando come ciò comporti “la necessità di elevare il livello di attenzione nel“. Le infezioni da Klebsiella pneumoniae resistenti ai carbapenemi (antibiotici cosiddetti di ultima risorsa, perché utili quando i più comuni falliscono) sono già da tempo uno dei principali problemi legati alle infezioni correlate all’assistenza e che colpiscono soprattutto persone anziane o sottoposte a procedure medico-chirurgiche invasive. ...

