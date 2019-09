Strage Tribunale di Milano | vigilante condannato in Appello a 3 anni | Cassazione annulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d’Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio al Palazzo di giustizia diil 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, l’ex socio di affari Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi. A deciderlo lache hato la condanna a tredi reclusione inflitta in secondo grado. Assolto in primo grado daldi Brescia, Piazza era statoin, con l’accusa di non aver fermato il killer all’ingresso, nonostante dai monitor si notassero delle macchie scure nella borsa che l’uomo aveva con sé. Ilera stato ancheal pagamento di una provvisionale complessiva, per otto parti civili, di un milione e 70mila euro. La suprema corta ha peròto con rinvio la ...

