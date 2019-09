Storie Italiane | Corinne Clery | “Dopo Angelo ho detto basta all’amore”

“Ecco come sono costretto a vivere”. Enzo Paolo Turchi si dispera a Storie Italiane : Il dramma di Enzo Paolo Turchi che torna in tv, a Storie Italiane, per raccontare la sua situazione non facile. La sua è la storia di un lavoratore nel mondo dello spettacolo, di un ballerino, che ha lavorato per oltre 50 anni e che continua a lavorare e che si ritrova una pensione da 720 euro mensili: “Se hai un ginocchio che non funziona più non lavori più e non mangi più, è un lavoro un po’ particolare, chi ti chiama come ballerino se c’hai ...

Chi è Barbara Di Palma - dalla Vita in diretta a Storie Italiane : Una delle storiche e più amate inviate della Vita in diretta quest’anno lascia la trasmissione che l‘ha resa familiare al pubblico di Rai Uno e si trasferisce a Storie Italiane. Stiamo parlando di Barbara Di Palma una giornalista che è considerata da tutti una colonna e una presenza immancabile dello storico programma pomeridiano della televisione pubblica. La sua militanza alla Vita in diretta infatti è durata ben diciotto anni. Un record, un ...

Storie Italiane Stefano Oradei piange vedendo le foto della sua ex fidanzata : Ospite del programma “Storie Italiane” Stefano Oradei è in lacrime davanti alle foto di Veera Kinnunen: «Ho sofferto moltissimo…». L’ex compagna ha cominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a “Ballando con le stelle”. Ma per Stefano Oradei è stata dura mettere una pietra sopra a un rapporto di undici anni: «È stato un periodo di silenzio giusto, per trovare me stesso e i tempi giusti. Qui mi sento in ...

Sergio Arcuri - lieve malore in diretta a Storie Italiane per la compagna incinta : Momenti di apprensione nello studio di Storie Italiane, nella puntata di mercoledì 11 settembre che ha ospitato, tra gli altri, anche Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo, incinta e ormai vicina alla data del parto. Nel corso dell’intervista condotta da Eleonora Daniele l’attrice si è sentita poco bene e, mentre sullo schermo scorrevano le immagini d’amore della coppia, la Donazzolo ha esternato ad Arcuri il suo ...

Sergio Arcuri - piccolo malore in diretta a Storie Italiane per la compagna incinta : Momenti di apprensione nello studio di Storie Italiane, nella puntata di mercoledì 11 settembre che ha ospitato, tra gli altri, anche Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo, incinta e ormai vicina alla data del parto. Nel corso dell’intervista condotta da Eleonora Daniele l’attrice si è sentita poco bene e, mentre sullo schermo scorrevano le immagini d’amore della coppia, la Donazzolo ha esternato ad Arcuri il suo ...

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane : Sono in difficoltà - non si tratta così un artista : Enzo Paolo Turchi parla della pensione "da fame" dei ballerini. A "Storie Italiane" si infiamma: "Ho il diritto di avere ciò che mi spetta". Enzo Paolo Turchi è tornato a parlare della scottante questione legata alla pensione degli artisti. Ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", il popolare ballerino ha riportato l'attenzione sull'assegno pensionistico "da fame" che ballerini e artisti in generale percepiscono dopo anni di lavoro. ...

Storie Italiane - Enzo Paolo Turchi e la pensione bassa : ‘Un’offesa per ogni lavoratore’ : “Se hai un ginocchio che non funziona più non lavori più e non mangi più, è un lavoro un po’ particolare, chi ti chiama come ballerino se c’hai il bastone?” Enzo Paolo Turchi torna in tv a Storie Italiane per raccontare la sua storia. Una storia di un lavoratore nel mondo dello spettacolo, di un ballerino, che ha lavorato per oltre 50 anni e che continua a lavorare e che si ritrova una pensione da 720 euro mensili. Troppo poco, dice ...

‘Storie italiane’. Malore in diretta per la vip incinta - Eleonora Daniele ferma tutto : Matrimonio in vista in casa Arcuri. Sergio, il fratello di Manuela, ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, si sposerà e sarà presto papà. Lo ha rivelato in studio a Storie italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, dove era ospite in studio insieme alla fidanzata Valentina Donazzolo. “Ho regalato un paio di mesi fa l’anello alla mia fidanzata Valentina”, aveva raccontato Sergio (ex ufficiale dell’esercizio, al momento attore e produttore) ...

Storie Italiane - Enzo Paolo Turchi : “Non si tratta così un artista!” : Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane torna a parlare della sua pensione A Storie Italiane si è tornato a parlare di un argomento caro ai vari talk show: le pensioni degli artisti. Enzo Paolo Turchi, ospite di Eleonora Daniele, è tornato a parlare di quanto percepisce (circa 720 euro al mese) dopo ben cinquant’anni di lavoro come ballerino. La sua non è una categoria tutelata, è tornato a dire, parlando di suoi colleghi che si sono ...

Storie Italiane - Francesco Moser : ‘Ignazio e Cecilia si sposano? Sarò l’ultimo a saperlo’ : Non c’è intervista di Ignazio Moser nella quale non si tocchino due argomenti: il matrimonio con Cecilia Rodriguez e il sospirato ritorno nelle vigne auspicato da papà Francesco. Anche questa volta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si trova a dover ripetere per l’ennesima volta gli stessi concetti: nessun matrimonio in vista, e in vigna ci tornerà quando si sarà esaurita questa parentesi che gli permette di muoversi nel ...

Storie Italiane - Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen : Adesso parla lui. Lui è Stefano Oradei, ballerino e coreografo, famoso per aver fatto parte per anni dei ‘maestri’ di Ballando con le stelle. Lei è Veera Kinnunen, ballerina e coreografa svedese, anche lei nel cast del talent danzante di Milly Carlucci. Insieme da 11 anni la loro storia d’amore si è conclusa in maniera alquanto brusca questa primavera, con discussioni fotografate e finite sul settimanale Oggi e scuse in diretta ...

Oradei piange a Storie Italiane : con Veera non è finita per colpa di Osvaldo : Stefano Oradei a Storie Italiane spiega perché è finita la storia d’amore con Veera Kinnunen Stefano Oradei ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lunga storia d’amore con Veera Kinnunen. I ballerini di Ballando con le Stelle si sono lasciati dopo undici anni insieme. A Storie Italiane di Eleonora Daniele Oradei non è riuscito a […] L'articolo Oradei piange a Storie Italiane: con Veera non è finita per colpa di Osvaldo ...

Stefano Oradei commosso a Storie Italiane : “Non piango di dolore” : Storie Italiane, Stefano Oradei si commuove: “Non sono lacrime di dolore…” E’ stata mandata in onda oggi l’intervista di Stefano Oradei registrata nella puntata di Storie Italiane di ieri (fuori onda, per via dell’interruzione anticipata dovuta alla diretta speciale del TG1 da Montecitorio). Nel lungo spazio che la padrona di casa Eleonora Daniele gli ha dedicato, il ballerino si è raccontato a cuore aperto, ...

Ignazio Moser e Cecilia presto sposi? La verità a Storie Italiane : Storie Italiane: Cecilia Rodriguez e Ignazio convoleranno a nozze? La confessione Eleonora Daniele ha intervistato poco fa Ignazio Moser. E la conduttrice di Storie Italiane, dopo avergli domandato come andasse la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, gli ha chiesto quando si sposeranno. A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, con un po’ di imbarazzo, ha confessato schiettamente: “Pensiamo al ...