Stati Uniti | grosso tornado devasta Sioux Falls | nel South Dakota

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

Attentati dell’11 settembre - leader di al-Qaeda nel 18esimo anniversario degli attacchi agli Stati Uniti : “Continueremo a combattervi” : “Continueremo a combattervi”. Il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri diffonde un vide nel diciottesimo anniversario degli Attentati dell’11 settembre contro le Torri gemelle e incita al jihad. Nel filmato, di cui dà notizia Site, il successore di Osama bin Laden ha quindi rivolto un appello a tutti i musulmani a sferrare attacchi contro obiettivi americani, europei, israeliani e russi. Tra i Paesi europei contro cui al-Zawahiri, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Chad Haga ci prova a cronometro : Una selezione piuttosto scarna, soprattutto per quanto riguarda il settore uomini elite, quella degli Stati Uniti che si presenterà ai prossimi Mondiali di Ciclismo su strada, in programma la penultima settimana di settembre nello Yorkshire. Difficile puntare in alto nella prova in linea al maschile, ci proverà invece Chad Haga in quella a cronometro: il sogno è quello del podio. convocati Stati Uniti Mondiali Ciclismo 2019 prova in linea Uomini ...

Mondiali basket : clamorosa eliminazione degli Stati Uniti battuti dopo 13 anni di vittorie : La nazionale infarcita di stelle della NBA ha dovuto cedere ai quarti di finale alla Francia (89-79) in un match che ha visto gli americani perdere una imbattibilità in campo internazionale che durava da 13 anni. La Francia è la 7a nazionale a poter vantare un successo sugli USA con gli Nba in campo. La prima semifinale sarà Francia-Argentina, la seconda Spagna contro la vincente tra Australia e Rep. Ceca.Continua a leggere

Basket - Mondiali 2019 : la Francia batte gli Stati Uniti ai quali non basta un grande Donovan Mitchell - transalpini in semifinale con l’Argentina : Nel terzo quarto di finale dei Mondiali di Cina 2019 giocato a Dongguan la Francia elimina gli Stati Uniti dalla corsa per il primo posto battendoli per 89-79. Dopo un primo quarto quasi di studio, chiuso sul 18-18, la Francia comincia piano piano a prendere il largo fino ad arrivare sul 27-22, poi subisce un parziale di 7-0 da Team Usa ma ne restituisce con gli interessi uno di 9-0, sono soprattutto Evan Forunier con un 3 su 4 da tre e Rudy ...

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di basket dalla Francia : Gli stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di basket dalla Francia, che ha vinto il quarto di finale giocato oggi per 89 a 79. È il peggior risultato della nazionale statunitense dal 2002, quando fu eliminata ai quarti dalla

Basket - Mondiali 2019 : presentazione quarti di finale di oggi (11 settembre). Che sfida Stati Uniti-Francia! L’Australia affronta la Repubblica Ceca : Argentina e Spagna ci sono già, oggi il Mondiale di Basket scopre le sue altre due semifinaliste. Sono in programma, infatti, gli altri due quarti di finale della rassegna iridata: Stati Uniti-Francia (ore 13.00) ed Australia-Repubblica Ceca (ore 15.00). Stati Uniti-Francia è sicuramente la sfida più attesa della giornata. Uno scontro che promette scintille e che assegna un posto in semifinale contro l’eccezionale Argentina. Dopo la quasi ...

Stati Uniti-Francia oggi - Mondiali basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva il giorno di Stati Uniti-Francia, terzo quarto di finale dei Mondiali di basket 2019, anche se appartiene alla parte alta del tabellone. Ad aspettare una delle due squadre c’è l’Argentina, ieri vittoriosa in maniera eccezionale sulla Serbia. Se Team USA arriva a questo incontro con cinque successi alle spalle (anche se una partita, contro la Turchia, ha rischiato di perderla), la Francia ha ceduto di fronte all’Australia ...

50 procure degli Stati Uniti indagano sul dominio di Google nella pubblicità online : (foto: Getty Images) Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di annunci, il 9 settembre è stata confermata l’apertura ufficiale dell’indagine preliminare su Google da parte dei procuratori generali di 48 Stati americani, oltre al District of Columbia e al territorio di Porto Rico, per verificare eventuali abusi di posizione dominante da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda la pubblicità e le ricerche sul web. In totale sono ...

Golf - Solheim Cup 2019 : cambio nel team degli Stati Uniti. Ally McDonald sostituisce Stacy Lewis : cambio nel team USA che dal 13 al 15 settembre sfiderà l’Europa in Scozia nella Solheim Cup di Golf: Juli Inkster, capitano della formazione nordamericana per la terza volta di fila, ha dovuto apportare una modifica al roster inserendo Ally McDonald al posto di Stacy Lewis, infortunata alla schiena. Morgan Pressel, Lexi Thompson, Nelly Korda, Danielle Kang, Lizette Salas, Jessica Korda, Marina Alex, Megan Khang, Bretagna Altomare, Angel ...

Curling - ottimi risultati per le Nazionali italiane nel tour in Canada e Stati Uniti : L’Italia del Curling ha completato un lungo tour in Canada e Stati Uniti con raduni e diversi tornei. La squadra maschile, formata da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) ed Alberto Pimpini (Aeronautica Militare), e quella femminile composta da Veronica Zappone (3S Luca Lovero), Stefania Costantini (C.C. Dolomiti Fontel), ...

I negoziati tra Stati Uniti e talebani sono falliti? : Sembrava quasi fatta ma poi è saltato tutto: secondo Trump i colloqui «sono morti», ma potrebbe non essere finita

Snam Rete Gas punta a sbarcare negli Stati Uniti : Mentre il gas americano raggiunge sempre più spesso l’Europa, il primo operatore di gasdotti del Vecchio continente - Snam Rete Gas - punta a sbarcare negli Stati Uniti

Da dove arrivano i fondi per il muro di Trump tra Stati Uniti e Messico : Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico (foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Potrebbero essere questione di settimane, mesi al massimo. Ma il muro al confine col Messico si farà, secondo la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è riuscito – dopo mesi di battaglie politiche e giudiziarie – a trovare i finanziamenti per mantenere la sua più importante promessa elettorale, quella di un confine fisico per combattere ...