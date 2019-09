Sindaco capovolge foto di Mattarella e viene accusato di vilipendio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Aurora Vigne Ildi Vasanello (Viterbo) ha rovesciato ladel presidente della Repubblica per protestare contro gli ultimi sviluppo del governo. Il caso finisce nella mani della Procura Ladi Matteralla è stata messa spalle al muro nella sala del consiglio comunale di Vasanello, in provincia di Viterbo. Un gesto del Caso Biolè, Tavolazzi: ecco il documento che inchioda CasaleggioAntonio Porri, in segno di protesta per gli ultimi sviluppi in seno al governo. Un gesto che ora finisce nella mani della Procura, che ha aperto un fascicolo per. Insomma, il primo cittadino non pensava che il fatto avrebbe scatenato una bufera, tanto da assumere ora pure connotati giudiziari. "Hai dimostrato di essere di parte... E io ti ho "capovolto"... Come si capovolgono i ruoli", aveva scritto Porri sulla sua pagina Facebook. Ma il primo a non apprezzare la ...

