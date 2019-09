Simona Ventura risponde a Paola Ferrari | «Glielo faccio vedere domenica come si fa a

La Domenica Ventura - il promo del nuovo programma di Simona Ventura (Video) : A partire da Domenica 15 settembre 2019, avrà inizio il nuovo programma condotto da Simona Ventura che segnerà il ritorno della conduttrice di Chivasso in un programma calcistico, La Domenica Ventura.Il nuovo programma di Simona Ventura, che, da quando è tornata in Rai, ha già condotto The Voice of Italy e uno speciale legato alla serie di Netflix, La Casa di Carta, avrà inizio alle ore 12 e durerà un'ora, fino all'edizione delle 13 del Tg2, ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura svela alcuni retroscena su Alessia Marcuzzi : La conduttrice dichiara: "La Marcuzzi al timone del docu-reality? Non si poteva fare scelta migliore".

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi : Lo scoop della settimana arriva dal settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, con Simona Ventura in prima pagina che annuncia le imminenti nozze con Giovanni Terzi. “Torno in tv, poi sposo Giovanni", annuncia la conduttrice Rai, da quasi un anno felicemente al fianco del giornalista. Dopo aver passato otto anni insieme a Gerò Carraro, la Ventura ha ritrovato la serenità sentimentale grazie a Terzi, conosciuto quasi per caso.prosegui la ...

Temptation Island Vip - auguri pelosi di Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi : occhio a chi interviene : Nella serata di lunedì 9 Settembre è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip. Per l'occasione Simona Ventura, che aveva condotto la prima edizione lo scorso settembre, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con tutta lo staff del docurea

Simona Ventura - parole speciali su Temptation Island Vip : la Mennoia risponde : Temptation Island Vip, arriva il messaggio di Simona Ventura sulla seconda edizione Stasera non è una serata come tante per Simona Ventura, perché inizierà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Seppure sia tornata in Rai, infatti, Super Simo deve tanto a Mediaset, e sfidiamo a dire il contrario. Proprio lei è stata inoltre la […] L'articolo Simona Ventura, parole speciali su Temptation Island Vip: la Mennoia risponde proviene da ...

Alessia Marcuzzi torna a parlare di Simona Ventura : “No - non ci siamo sentite” : I percorsi professionali di Simona Ventura e di Alessia Marcuzzi continuano a intrecciarsi, nonostante i rapporti tra le due conduttrici siano (più che) gelidi. Da quando SuperSimo ha partecipato alla “sua” Isola dei Famosi come concorrente qualcosa si è incrinato: ne sono la prova le continue dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dalle due, che non trasudano certo stima reciproca. Ora è stata la Marcuzzi a tornare a parlare dell’altra. ...