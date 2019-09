Siena | animatore turistico e anche ladro | mentre gli ospiti ballavano rubava nelle loro

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lavorava comein un residence in Val d'Orcia ma, approfittando della distrazione dei turisti, entravacamere edenaro e oggetti di valore. “L’” è un venticinquenne di Milano che i carabinieri di Castiglione d'Orcia () hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato.

Nazione_Siena : Animatore del villaggio e ladro: mentre gli ospiti ballavano rubava nelle camere - La Nazione - qn_lanazione : L'animatore col vizietto del furto: rubava nelle camere del villaggio mentre gli ospiti ballavano - agenziaimpress : Animatore e ladro. Ruba soldi e monili d’oro a ospiti di un residence, denunciato 25enne a Castiglione d’Orcia… -