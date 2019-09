Sicilia | sit-in ex sportellisti in assessorato al Lavoro

Trova portafogli con 860 euro e lo restituisce - il turista senza parole : "Che generosità i Siciliani" : Enrico Buffa, controllore di 59 anni, non si è fatto tentare ed è andato dritto al commissariato. Il turista lo ha voluto...

Carabinieri : comandante Nistri in Sicilia - visita a Corleone Montelepre e Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l’anniversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei Carabinieri. Nistri si è recato a Corleone, alla stazione di Montelepre e a quella di San Filippo Neri a Palermo. Le visite alla compagnia di ...

Sicilia : Musumeci visita comando esercito (2) : (AdnKronos) – Dopo aver firmato il libro d’onore, il presidente della Regione ha incontrato il nuovo generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, augurandogli buon lavoro e successivamente, accompagnato dai due ufficiali, ha visitato lo storico edificio sovrastante Porta Nuova.L'articolo Sicilia: Musumeci visita comando esercito (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicilia : Musumeci visita comando esercito : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – visita ufficiale del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stamani al comando militare esercito Sicilia. Il governatore, ricevuto con il picchetto d’onore, ha colto l’occasione per salutare e ringraziare il generale di Brigata Claudio Minghetti, prossimo al trasferimento, per quanto svolto in Sicilia “con autorevolezza, prestigio e forte carica umanitaria”.L'articolo ...

Temptation Island Vip – Chi è Chiara Esposito? La bella ‘professoressa’ Siciliana - fidanzata di Simone Bonaccorsi [GALLERY] : Chiara Esposito, la bella e giovanissima ‘professoressa’ siciliana che ha fatto breccia nel cuore di Simone Bonaccorsi Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island Vip: non è stata ancora svelata la data in cui verrà trasmessa la prima puntata della seconda edizione dell’isola delle tentazioni famosa, condotta da Alessia Marcuzzi, ma sarà sicuramente nel mese di settembre e tutti i fan fremono. Piano piano sui ...

Forti temporali in Sicilia : situazione difficile sui Nebrodi - a Capo d'Orlando allagato un supermercato : Come previsto temporali localmente di forte intensità hanno interessato nelle ultime ore la Sicilia, agendo soprattutto nelle zone interne. Il maltempo ha colpito fortemente l'area dei Nebrodi,...

Carabinieri : Sicilia - gen. Cataldo in visita a Favignana : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani Colonnello Gianluca Vitagliano, si è recato a Ferragosto sull’isola di Favignana in visita al Comando Stazione “rappresentando la propria vicinanza ai militari che in questo giorno di festa hanno prestato servizio nel periodo dell’anno dove vi è la ...

Sicilia : domani Musumeci in visita a Linosa : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – visita ufficiale domani, venerdì 9 agosto, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Linosa nelle isole Pelagie. Il governatore incontrerà il sindaco Salvatore Martello e gli operatori del piccolo centro agrigentino. Per Musumeci, che sarà accompagnato dagli assessori all’Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone e al Territorio Toto Cordaro, sarà la sesta tappa tra le ...