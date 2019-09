Sembra che Israele spiasse Trump

La 16enne con la memoria che si azzera ogni giorno : “Tutti i giorni Sembrano uguali” : Il calvario della 16enne statunitense Riley Horner che, dopo un violento colpo accidentale alla testa, prima ha avuto difficoltà nel parlare e muoversi e poi problemi di memoria che ha iniziato a resettarsi periodicamente costringendo l'adolescente a imparare le stesse cose tutti i giorni.

In Giappone c’è un bar che Sembra un fumetto : Il 2D Cafe di Tokyo (foto da twitter.com/2_dcafe) sembra di entrare (fisicamente) in un fumetto, quando si varca la soglia del 2D Cafe di Tokyo. Un nuovo locale decorato come un disegno bidimensionale, che sembra uscito direttamente da una striscia. Il 2D Cafe di Tokyo (foto da twitter.com/2_dcafe) Aperto nella zona di Shinjuku, ha pareti, tavole e sedie che ricreano lo stile dei fumetti di una volta, con un tocco un po’ vintage. Il bianco ...

Piccolo a Raggi : più che strade nuove Sembrano strade incerte : Roma – “stradenuove o strade incerte? Viale Carlo Felice anziche’ via Eleniana, rattoppi al posto di asfaltature complete, strisce pedonali interrotte anziche’ strade sicure. Insomma Virginia Raggi, o cambi le ditte che eseguono i lavori o cambi chi cura la comunicazione”. Cosi’ in un tweet il consigliere capitolino del Pd Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo a Raggi: più che strade nuove sembrano strade incerte ...

Zeman : “Insigne? Mi Sembra che resti l’italiano più bravo. Un giocatore importante” : Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Il campionato appena iniziato, assicura, non ci farà annoiare, anche se la Juventus ha una rosa così ampia da far sospettare che possa correre subito davanti rispetto al resto delle squadre “Ma capiremo subito se le principali concorrenti riusciranno a stare incollati ai campioni d’Italia. Io penso che andremo incontro ad un torneo più equilibrato e che ci divertiremo” Sui tanti gol delle prime ...

Saluti romani in piazza - ovvero quell’eterno fascismo che ci Sembra sempre più normale : Nei suoi ultimi anni di vita, a metà degli anni Settanta, Pier Paolo Pasolini propose più volte nei suoi scritti l’espressione divenuta poi celebre di “mutazione antropologica”, con cui voleva segnalare un profondo mutamento culturale che stava avvenendo nel nostro Paese. Il bersaglio principale di Pasolini era il borghese, l’uomo medio, “un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista” come dice ...

Come vestire low cost Sembrando high fashion (spiegato da una che ci è passata) : Ciao, mi chiamo Adalgisa, ho 28 anni e non faccio shopping low cost da due giorni. All’inizio è stata dura. Non riuscivo a staccare gli occhi da un abito Richard Allen per H&M edizione limitata con gonna scampanata scollo a barca maniche lunghe a palloncino con polsino alto e bottoni rivestiti a soli 39 euro e 90. Poi, per distrarmi, ho iniziato a pensare a quelle scarpe da ginnastica platform modello Spice Girls, viste in ...

Guardate questa foto : Sembra una normale famiglia. Ma guardate bene! Un caso più unico che raro : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia assurda. La protagonista della vicenda si chiama Alexis Brett e dopo essere diventata la prima donna in Gran Bretagna ad avere partorito 10 maschi, si era rassegnata a vivere in una famiglia tutta maschile. Ebbene, la 39enne ha dovuto felicemente dopo aver dato alla luce il suo undicesimo figlio: una bambina. “Siamo al settimo cielo” ha detto in una intervista al Mirror. “Mi aspettavo un altro ...

La ministra Paola De Micheli insultata sui social : “Sembra una prostituta” : La neo ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli è stata insultata su Facebook da un militante di CasaPound. L'uomo ha pubblicato una foto che ritrae la ministra dem alla Camera, con un abito con una scollatura pronunciata. Il post, in cui la ministra dem viene paragonata a una prostituta, è stato rimosso.Continua a leggere

Formula 1 – Le qualifiche di Monza fanno discutere - Wolff durissimo : “tutti sono Sembrati degli idioti” : Toto Wolff infastidito dopo i giochetti di nervi dei piloti nelle qualifiche del Gp d’Italia: le parole del team principal Mercedes a Monza Le qualifiche di ieri del Gp d’Italia hanno fatto discutere e stanno facendo ancora discutere. Leclerc ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, che non ha nascosto il suo disappunto dopo il piano non rispettato da Leclerc, a ...

Formula 1 - il dolce messaggio social di Hamilton per Hubert : “Sembra che tutti se ne siano già dimenticati - ma…” [FOTO] : Il pilota inglese ha rivolto il proprio pensiero allo sfortunato collega francese, scomparso ormai quasi una settimana fa a Spa Lewis Hamilton non smette di pensare ad Anthoine Hubert, lo sfortunato pilota deceduto sabato scorso in seguito ad un tremendo incidente avvenuto nel corso di Gara-1 del Gp di Spa di Formula 2. Il britannico ha deciso di ricordare ancora una volta il giovane francese, postando tra le proprie Instagram Stories un ...

La prima ROM personalizzata AOSP di Android 10 è già disponibile e Sembra anche stabile : La prima ROM personalizzata basata su Android 10 è ora disponibile per il download per l'Asus ZenFone Max Pro M1, che fa parte degli smartphone di fascia media di Asus con versione Android quasi stock. La grande novità risiede nel fatto che la ROM è contrassegnata come "stabile" e infatti non sembrano esserci bug importanti nonostante il codice sorgente del sistema operativo sia stato rilasciato appena qualche giorno fa. L'articolo La prima ROM ...

Negli Stati Uniti una seconda persona è morta per un disturbo che Sembra legato all’uso di sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una seconda persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche. La morte è avvenuta mercoledì nello stato dell’Oregon, mentre la prima era avvenuta in Illinois ai primi di agosto. I medici non

Camila Cabello e Shawn Mendes protagonisti di un bacio che Sembra uscito da un film romantico : <3 The post Camila Cabello e Shawn Mendes protagonisti di un bacio che sembra uscito da un film romantico appeared first on News Mtv Italia.

Chiara Ferragni passeggia con Fedez ma il vestito che indossa non piace ai follower : “Da dietro Sembrano Tonino l’uccellaro e Luisa la carciofora” : Se ti chiami Chiara Ferragni e solo su Instagram conti più di diciassette milioni di follower sai bene che gli attacchi sono dietro l’angolo. La fashion blogger ha postato sui social le foto mentre passeggiava a Portofino con il marito Fedez, proprio nella cittadina ligure stanno festeggiando il loro primo anniversario di matrimonio. A non passare inosservato è il suo look o meglio nude look: l’imprenditrice digitale ha indossato ...