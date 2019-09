“Sei una dea” Isabella Ferrari | spacco esagerato e si vede tutto Bomba sexy a 55 anni

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno. Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

“Sei pazzesca!”. Alessandra Mastronardi a Venezia è una bomba. Tutti senza parole : un abito magnifico : Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia Tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti. Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Un momento magico, visto l’eleganza e la bellezza dell’attrice romana. \\ Dopo l’abito principesco del red ...

“Sei una dea”. Laura Torrisi mai vista così : il costume è mini e il seno è esplosivo : Laura Torrisi non si vede in televisione da un po’ ma i suoi fan possono seguirla sui social, dove la bella attrice toscana pubblica sempre foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza mediterranea. Proprio gli ultimi scatti, che la ritraggono spesso al mare, hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi follower che hanno apprezzato il suo fisico perfetto. Micro bikini, curve mozzafiato e seno prorompente messi in mostra con statti sexy ...

Matteo Salvini - Lorenzo Fragola fuori controllo su Twitter : “Sei una Mer..”. Lui risponde così : Matteo Salvini ancora al centro dell’attenzione mediatica e social. Questa volta il vicepremier non è protagonista in prima persona, ma viene chiamaato in causa da un tweet in cui viene insultato. Un tweet, insomma, che nessuno si aspettava. E a scriverlo, lasciando molti utenti esterrefatti, è Lorenzo Fragola, il cantante, già vincitore dell’ottava edizione di XFactor. Fragola, nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, ha scritto un ...

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

Pd - Zingaretti chiede unità e apre a Renzi : “Sei una risorsa” : Nicola Zingaretti fa appello al Partito Democratico e ripete per tre volte la parola chiave del suo mandato da segertario: unita', unita', unita'. Lo fa pensando innanzitutto a Matteo Renzi al quale invia un messaggio dedicato: "Sei una risorsa, non permettere che tornino quelli che hanno vinto il 4 marzo". Non che le distanze tra i due siano annullate, Zingaretti lo sa bene e non stenta ad ammetterlo: "Differenze tra me e Renzi? C'e' ...