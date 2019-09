Saudi Aramco accelera l’Ipo ma per ora solo sul listino domestico

Petrolio - il principe bin Salman sottrae Saudi Aramco al ministro Al Falih : La presidenza del colosso petrolifero Saudita è stata affidata al governatore del fondo sovrano, con una mossa che appare legata alla nuova accelerazione dell’iter per il collocamento in Borsa, ma che è anche un’ulteriore diminutio perKhalid Al Falih, che aveva gà perso metà del suo dicastero. L’uomo che guida le politiche petrolifere di Riad (e di fatto dell’Opec) potrebbe non essere più molto gradito al principe Mohammed bin Salman...