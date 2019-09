Sardegna | l’azienda di armi Rwm verso il taglio di 160 posti di lavoro dopo lo stop

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sì agli ammortizzatori sociali e al dialogo col Governo, ma nessun assenso a generiche riconversioni della produzione che rischiano di sfociare in fallimento in un territorio povero, già provato da una lunga crisi mineraria e industriale. È questo l’esito dell’assemblea dei lavoratori Rwm, riuniti per oltre due ore subitol’annuncio dei vertici aziendali di un drastico ridimensionamento del personale che entro novembre dovrebbe portare al licenziamento di circa la metà dei 350 lavoratori dello stabilimento di. Una decisione che era nell’ariache lo scorso 29 luglio,mesi di polemiche e discussioni, il Governo aveva deciso di sospendere per 18 mesi le licenze all’export dil’Arabia Saudita e destinate alla guerra in Yemen. Ad appena un mese e mezzo di distanza quel timore è diventato realtà nelle parole dell’amministratore delegato Fabio Sgarzi, che in un ...

