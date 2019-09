Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019)e Federazione Italiana Giuoco Calcio hannooggi il Protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso il complessoivo ‘’. A seguito della delibera della Giunta Capitolina dello scorso 30 luglio e in attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della progettualità con cui la, ove si venisse a realizzare la predetta assegnazione definitiva, intende realizzare un poloivo d’eccellenza con un impatto rilevante per la città di, sia in ambito sociale sia di promozione, anche internazionale. All’interno del protocollo è inserito l’incoraggiamento alla praticaiva di alto livello, nonché la creazione di un centro federale ove far confluire l’attività delle squadre Nazionali ...

romadailynews : Salaria ##Sport Village, siglato accordo tra #Roma Capitale e #Figc: Roma – Roma Capitale e… - fabioele : “Quando il mare è calmo siamo tutti marinai....” ?? ?? ???? @ SSD Salaria Sport Club - Elricodeejay : VENERDÌ SI BALLA SOTTO LE STELLE TORNA IL CALDO E SI BALLA A BORDO PISCINA...salariasportvillage @elricodeejay @ S… -