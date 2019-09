Roma | uccise e bruciò la fidanzata | Vincenzo Paduano condannato all' ergastolo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Aveva disperatamente chiesto aiuto ad almeno due automobilisti ripresi dalle telecamere di sorveglianza di una fabbrica di via della Magliana a, passate le 3 di notte del 29 maggio 2016. Forse, se qualcuno si fosse fermato a soccorrerla o avesse chiamato il 112, a quest'ora Sara Di Pietrantonio sarebbe in vita: invece,il corpo semicarbonizzato della ragazza di 22 anni fu trovato a bordo della sua auto. A ucciderla l'ex fidanzato,: le diede fuoco perché "colpevole" di non voler tornare con lui. Era statoin appello a 30 anni, ma la Cassazione ha disposto un nuovo processo e ora è giunta la condanna all'per omicidio e stalking, riconosciuto come reato autonomo....

