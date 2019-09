Roma | tifosi feriti sulle scale mobili della metro | scattano le misure cautelari

Saluti Romani - cori e fumogeni dei tifosi della Lazio prima del derby : cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio per il derby in programma alle 18. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell’ordine. Il ...

Lazio-Roma - massima allerta per il derby : un migliaio di tifosi laziali a Ponte Milvio - fumogeni e cori contro i Romanisti : Almeno un migliaio di tifosi biancocelesti si sono dati appuntamento a Ponte Milvio, nel cuore della Capitale, in attesa del derby Lazio-Roma che si gioca alle 18. Tra lanci di fumogeni e cori contro i rivali romanisti, si è già nel clima pre-partita, con fischi al passaggio di un blindato della polizia, che presidia in forze tutta l’area intorno allo stadio. L’allerta è massima in tutta la città: circa 1500 agenti delle forze ...

Calcio : Conte e Padellaro tifosi Roma - ‘incrociamo le dita’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Scambio tra politica e Calcio tra il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e Antonio Padellaro, durante l’intervento alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. “Saluti giallorossi e sa di cosa sto parlando vista la giornata”, ha esordito il giornalista, riferendosi chiaramente al derby della capitale, vista la comune fede giallorosa. “Incrociamo le dita”, è stata ...

Dzeko rinnova con la Roma e Nainggolan si congratula : i tifosi dell’Inter si arrabbiano - scoppia la polemica social : Edin Dzeko rinnova con la Roma e riceve gli auguri di Radja Nainggolan: il messaggio fa infuriare i tifosi dell’Inter e il calciatore fa chiarezza sui social Dopo diverse settimane di trattative, nelle quali è stato messo sul mercato, Edin Dzeko ha deciso di firmare il rinnovo di contratto propostogli dalla Roma. I giallorossi hanno nuovamente resistito alle offerte delle altre squadre, il bosniaco ha reso più saldo l’amore ...

Roma - la clamorosa bomba di Sundas : Fonseca potrebbe saltare - non piace ai tifosi. Ecco il sostituto… : Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma, a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Romanisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba: il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi impossibile da pensare, così come che avvenga. Ma Sundas parla ...

Sarah Felberbaum lontana da Daniele De Rossi : «Mi manchi». La risposta dei tifosi della Roma è scontata : Daniele De Rossi a Buenos Aires, dove ha debuttato con un gol con la maglia del Boca Juniors, ma senza la sua famiglia. La moglie dell'ex capitano della Roma, Sarah Felberbaum, è infatti...

Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma in gol al debutto : tifosi e telecronisti impazziscono : Daniele De Rossi segna al debutto con la maglia del Boca Juniors ma la sua squada viene eliminata ai calci di rigore dall’Almagro ai sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina. Allo Stadio Unico di La Plata l’ex capitano della Roma va in rete al 28′ con un colpo di testa su calcio d’angolo ma 5 minuti dopo la sua uscita al 31′ della ripresa l’Almagro pareggia con un gol di Juan Manuel Martinez, finendo poi per prevalere ai calci di ...

Stadio della Roma - assist della Regione Lazio ai giallorossi : si giochi anche se la ferrovia non sarà pronta. “Tifosi vadano in autobus” : L’As Roma e la sua partner Eurnova devono assicurare “il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della Fl1” e “l’acquisto di nuovi treni” attraverso quanto “previsto dalla convenzione”. Ma in assenza dell’attuazione di queste due prescrizioni, il Comune di Roma dovrà provvedere con “un’adeguata rete di tpl su gomma“. Tradotto: è sufficiente che i proponenti ...

Cagliari - 10 daspo ai tifosi per furto razzi da traghetto in occasione del match contro la Roma : daspo da 3 a 6 anni nei confronti di 10 tifosi del Cagliari che è stato emesso dal Questore di Roma per per gli episodi accaduti il 27 aprile scorso in occasione di Roma-Cagliari. Nel dettaglio intorno alle 15.30 gli agenti della Polizia impegnati nei controlli di sicurezza all’esterno dello stadio Olimpico, all’altezza di viale Tor di Quinto, hanno fermato e controllato un furgone Fiat Ducato diretto allo stadio con a bordo i ...

De Rossi sbarca in Argentina - inizia una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma [VIDEO] : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

