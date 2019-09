Roma | Borghezio al funerale di Delle Chiaie | “Lo ammiro Terreno comune con le battaglie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Lui è uno di quei combattenti che quando avevo sedici anni mi facevano impazzire di ammirazione. Purtroppo il mondo moderno non è più fatto per queste persone, ma io spero e vivo per far sì che questi concetti vengano trasmessi ai più giovani”. Così Marioa margine deldi Stefano, fondatore di Avangudardia Nazionale movimento di estrema destra nato da una costola di Ordine Nuovo negli anni 60 e chiuso nel 1976 per effetto della legge Scelba. Aun piccolo gruppo di nostalgici ha celebrato ildicon i simboli di Avanguardia Nazionale, salutini e il classico grido ‘presente’ riservato ai camerati morti. L'articoloaldi: “Locon leidentitarie della Lega” proviene da Il Fatto Quotidiano.

