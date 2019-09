Roma | 18enne trovata impiccata in parco giochi con le mani legate Era scomparsa ieri sera

18enne trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi di Roma : Una ragazza di 18 anni, scomparsa ieri sera da casa, è stata trovata impiccata a un gioco per bambini nel parco Galla Placidia a Roma. Aveva le mani legate con delle fascette. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento si propenderebbe per un suicidio. Sembra che la ragazza avesse problemi di depressione. A denunciare la scomparsa erano stati i genitori.